Алан Бадоєв зізнався, на які кошти живе під час війни

Музичний продюсер і режисер Алан Бадоєв широко відомий своїм особливим підходом до створення музичних кліпів. Втім, цей напрямок творчості був тимчасово призупинений під час повномасштабної війни.
Обговорюючи з проєктом "Ранок у великому місті", як змінилися його прибутки зараз, Бадоєв зазначив, що має кілька джерел пасивного доходу. До того ж він не припиняє співпрацю зі співаком Максом Барських.
"Я продюсую артиста Макса Барських. Це дуже вдалий артист. Я маю заощадження, маю багато чого ще, як от бізнеси і всього. У нас давно вже є закордонний продакшн, де ми працюємо з рекламою", - поділився продюсер.
Про персону: Алан Бадоєв
Алан Бадоєв - український режисер, кліпмейкер і продюсер. Зняв понад 250 кліпів для українських та зарубіжних зірок. Був ведучим пілотного сезону популярного тревел-шоу "Орел і решка". Під час повномасштабної війни в Україні чітко позначив свою проукраїнську позицію. Зняв документальний фільм-хроніку "Довга доба", присвячений виживанню українців під час війни та їх опору окупантам.
