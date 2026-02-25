Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Руслан Іваненко
25 лютого 2026, 23:56
Експерт пояснив, чому дрони без радіосигналу залишаються невидимими для РЕР, а радари не допомагають.
Дрон на оптоволоне
Радіолокаційні станції при низькому польоті не гарантують захист / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash

Коротко:

  • Російський дрон на оптичному волокні долетів до Харкова
  • Стандартні системи виявлення проти нього безсилі
  • Загроза технологічно серйозна для оборони

Російський безпілотник, керований через оптичне волокно, долетів до північних околиць Харкова. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Технологічна загроза

За його словами, такі дрони становлять серйозну технологічну загрозу, оскільки стандартні засоби виявлення проти них безсилі.

відео дня

"Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР (радіоелектронна розвідка, – ред.) тут не спрацює.

Чому стандартні засоби безсилі

Флеш пояснив, що дрони на оптичному волокні не випромінюють радіосигналів, тому їх не виявляють системи РЕР. Використання радіолокаційних станцій також не дає гарантії захисту, особливо при низькому польоті.

"Допоможуть РЛС (радіолокаційна станція, – ред.), але в разі низького польоту FPV і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо", – додав він, окреслюючи можливі напрямки пошуку протидії.

Підтвердження застосування дрона у Харкові

Харківська обласна прокуратура теж підтвердила факт застосування ворожого FPV-дрона на оптоволокні у місті. Безпілотник виявили у Київському районі Харкова.

За даними слідства, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували 13-дюймовий FPV-дрон на оптоволокні. Дрон врізався у дерево.

У прокуратурі підкреслили, що це перший зафіксований випадок використання FPV-дрона на оптоволокні у Харкові від початку повномасштабного вторгнення. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України щодо вчинення воєнного злочину.

Як далеко можуть літати FPV-дрони – думка експерта

Півзасновник DroneUA Валерій Яковенко раніше говорив, що зона ураження FPV-дронів постійно зростає. За його словами, сучасні технології дозволяють безпілотникам літакового типу долати дедалі більші відстані.

"Навіть із повітряним стартом максимальна дальність зазвичай не перевищує 50–100 км, проте ця межа постійно відсувається — над цим працюють як українські інженери, так і противник, що копіює інновації", — пояснює він.

FPV-дрони - новини за темою

Як повідомляв Главред, Сергій Бескрестнов (Флеш) вже говорив, що російські війська продовжують експериментувати з формами застосування ударних БпЛА під час атак на Україну. Зафіксовано перший випадок, коли дрон "Гербера" використовували як платформу для запуску FPV‑апарата.

Крім того, у вівторок, 17 лютого, з'явилося відео, яке підтверджує, що росіяни переносять FPV-дрони за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомив радник міністра оборони Сергй (Флеш) Бескрестнов.

Нагадаємо, що начальник служби безпілотних систем бригади "Хартія" Ігор Райков заявляв, що за 3-6 місяців російські FPV-дрони можуть почати долати відстань у 100 кілометрів і досягати великих міст України.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова дрони Харківська область FPV
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

23:56Війна
Війна закінчиться, але політичним рішенням: командувач НГУ вразив заявою

Війна закінчиться, але політичним рішенням: командувач НГУ вразив заявою

23:02Війна
Зеленський провів переговори з Трампом - що відомо

Зеленський провів переговори з Трампом - що відомо

20:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

Останні новини

00:58

5 знаків зодіаку, які найчастіше мовчать - чому їхня тиша сильніша за слова

25 лютого, середа
23:56

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

23:17

Кількість відключень зросте - нові графіки для Черкаської області на 26 лютого

23:02

Війна закінчиться, але політичним рішенням: командувач НГУ вразив заявою

22:58

Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
22:38

Скарб королів: знайдено прикрасу, що змінила хід історіїВідео

22:30

"Мені боляче": Melovin відкрився після розриву з нареченим-військовим

22:10

Ольга Сумська зробила публічне зізнання: "Я не можу"

21:39

Голлівудська актриса опинилася прикутою до ліжка через невиліковну хворобу

Реклама
21:36

Діти будуть просити добавки: рецепт корисних цукерок з трьох інгредієнтів

21:30

Може спалахнути пожежа: чому не варто заряджати електрокар з квартириВідео

21:26

Врожай без клопоту: п’ять сортів огірків, що підійдуть навіть новачкамВідео

21:04

Олена Кравець показала дочку-красуню

20:45

Коли вимикають світло: шедевральний рецепт домашньої піциВідео

20:44

Зеленський провів переговори з Трампом - що відомо

20:32

Пенсії в Україні зростуть: хто може очікувати на підвищення виплат з 1 березня

19:56

Для одного знака зодіаку відкриється грошовий портал: гороскоп на березень 2026

19:46

Вбивство Андрія Портнова: поліція затримала підозрюваного, що відомоВідео

19:40

В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомоВідео

19:37

Чорні плями на трояндах: як запобігти грибковому захворюваннюВідео

Реклама
19:36

Вдарить мороз до -5 градусів: погода в Тернополі різко зміниться

19:31

Дівчина назвала кішку на честь вовка: ніхто не був готовий до того, що станетьсяВідео

19:13

На кого чекає доленосний березень і чиє життя переверне затемнення: прогноз на місяцьВідео

19:10

Чому в Китаї почалась масова чистка арміїПогляд

19:06

Чому ілюмінатори в літаку малі та круглі: стюардеса розповіла правду

19:00

"Аптеки 9-1-1" під час війни стають справжніми пунктами підтримки: історія роботи у прифронтовому Ізюмі новини компанії

18:51

Контроль на дорогах посилюється: кого і за що штрафуватимуть у 2026Відео

18:48

Вже продають майже за безцінь: один овоч рекордно впав у ціні

18:37

Повного завершення війни не буде - розкрито цікавий нюанс щодо переговорів

18:36

Жінка заявила, що "старіє в зворотному напрямку": у чому її секретВідео

18:34

Хеллі Беррі розповіла, що вона не дозволяє нареченому робити в ліжку

18:30

ЛУН визначив ТОП-100 девелоперів України — інвестиційна група MOLODIST у лідерах новини компанії

18:22

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

18:11

Так робили ще наші бабусі: як позбутися молі в крупах

18:03

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

17:58

Про що насправді думають коти: ветеринарка розкрила "план дня" кожного мурчика

17:52

Гучний камбек: Степаненко повертається в УПЛ, але не в "Шахтар"

17:37

Де в Україні поховані Нестор Літописець і Ілля Муромець – історик здивувавВідео

17:35

Як виглядати стильно навесні 2026 без зайвих витрат - поради стилістки

17:21

Як зрозуміти, що вами маніпулюють: 11 неочевидних ознак, які більшість ігнорує

Реклама
17:10

"Вони небезпечно граються": Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

17:07

Не просто яєчня: рецепт сніданку з чотирьох інгредієнтів за 7 хвилин

16:57

У мріях про дитину: жінка Козловського показала фото з пологового

16:55

Стрибок цін на продукти у березні: що найбільше вдарить по гаманцях українців

16:51

Росія визначила дату для масованого удару по Україні - що стане ціллю

16:23

"Може зрости": українців попередили про стрибки курсу валют у березні

16:18

Росіяни приписують собі нове "захоплення": у ЗСУ розставили всі крапки над "і"

16:18

Як часто потрібно міняти щітку для унітазу: думки розділилися

16:01

Мобілізація по-новому: в Раді готують жорсткі зміни, кого зачепить в першу чергу

16:01

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти