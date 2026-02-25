РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Експерт пояснив, чому дрони без радіосигналу залишаються невидимими для РЕР, а радари не допомагають.

https://glavred.net/war/reb-bessilen-drony-rf-na-optovolokne-uzhe-na-podlete-k-bolshomu-gorodu-flesh-10744082.html Посилання скопійоване

Радіолокаційні станції при низькому польоті не гарантують захист / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash

Коротко:

Російський дрон на оптичному волокні долетів до Харкова

Стандартні системи виявлення проти нього безсилі

Загроза технологічно серйозна для оборони

Російський безпілотник, керований через оптичне волокно, долетів до північних околиць Харкова. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Технологічна загроза

За його словами, такі дрони становлять серйозну технологічну загрозу, оскільки стандартні засоби виявлення проти них безсилі.

відео дня

"Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР (радіоелектронна розвідка, – ред.) тут не спрацює.

Чому стандартні засоби безсилі

Флеш пояснив, що дрони на оптичному волокні не випромінюють радіосигналів, тому їх не виявляють системи РЕР. Використання радіолокаційних станцій також не дає гарантії захисту, особливо при низькому польоті.

"Допоможуть РЛС (радіолокаційна станція, – ред.), але в разі низького польоту FPV і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо", – додав він, окреслюючи можливі напрямки пошуку протидії.

Підтвердження застосування дрона у Харкові

Харківська обласна прокуратура теж підтвердила факт застосування ворожого FPV-дрона на оптоволокні у місті. Безпілотник виявили у Київському районі Харкова.

За даними слідства, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували 13-дюймовий FPV-дрон на оптоволокні. Дрон врізався у дерево.

У прокуратурі підкреслили, що це перший зафіксований випадок використання FPV-дрона на оптоволокні у Харкові від початку повномасштабного вторгнення. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України щодо вчинення воєнного злочину.

Як далеко можуть літати FPV-дрони – думка експерта

Півзасновник DroneUA Валерій Яковенко раніше говорив, що зона ураження FPV-дронів постійно зростає. За його словами, сучасні технології дозволяють безпілотникам літакового типу долати дедалі більші відстані.

"Навіть із повітряним стартом максимальна дальність зазвичай не перевищує 50–100 км, проте ця межа постійно відсувається — над цим працюють як українські інженери, так і противник, що копіює інновації", — пояснює він.

FPV-дрони - новини за темою

Як повідомляв Главред, Сергій Бескрестнов (Флеш) вже говорив, що російські війська продовжують експериментувати з формами застосування ударних БпЛА під час атак на Україну. Зафіксовано перший випадок, коли дрон "Гербера" використовували як платформу для запуску FPV‑апарата.

Крім того, у вівторок, 17 лютого, з'явилося відео, яке підтверджує, що росіяни переносять FPV-дрони за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомив радник міністра оборони Сергй (Флеш) Бескрестнов.

Нагадаємо, що начальник служби безпілотних систем бригади "Хартія" Ігор Райков заявляв, що за 3-6 місяців російські FPV-дрони можуть почати долати відстань у 100 кілометрів і досягати великих міст України.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред