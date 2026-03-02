Марія Бурмака розповіла топ-жарт від Ніни Матвієнко

Стисло:
- Марія Бурмака розповіла кумедний випадок з Ніною Матвієнко
- Це сталося кілька років тому
Ніна Митрофанівна Матвієнко пішла з життя більше двох років тому. Однак її величну постать пам'ятають не тільки в контексті музики. Співачка була яскравою і безпосередньою особистістю, з абсолютно особливим почуттям гумору.
Спогадами про Ніну Митрофанівну нещодавно поділилася українська виконавиця Марія Бурмака в Threads. Вона розповіла кумедний випадок, який стався з нею кілька років тому, коли вона прийшла в будинок Матвієнко.
"Декілька років тому я прийшла до Тоні Матвієнко, порепетирувати дует. І Ніна Митрофанівна Матвієнко, вічна їй памʼять, дивиться на мене і раптом каже: "Ти така гарна на старість стала", - зі сміхом згадує Бурмака.
Про персону: Марія Бурмака
Марія Бурмака - українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) і одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.
