Марія Бурмака розповіла топ-жарт від Ніни Матвієнко

Анна Підгорна
2 березня 2026, 23:50оновлено 3 березня, 00:36
З Бурмакою стався кумедний випадок у будинку Ніни Митрофанівни.
Марія Бурмака, Ніна Матвієнко
Марія Бурмака зараз - співачка розповіла, як її підколола Ніна Матвієнко / колаж: Главред, фото: facebook.com/maria.burmaka

Стисло:

  • Марія Бурмака розповіла кумедний випадок з Ніною Матвієнко
  • Це сталося кілька років тому

Ніна Митрофанівна Матвієнко пішла з життя більше двох років тому. Однак її величну постать пам'ятають не тільки в контексті музики. Співачка була яскравою і безпосередньою особистістю, з абсолютно особливим почуттям гумору.

Спогадами про Ніну Митрофанівну нещодавно поділилася українська виконавиця Марія Бурмака в Threads. Вона розповіла кумедний випадок, який стався з нею кілька років тому, коли вона прийшла в будинок Матвієнко.

"Декілька років тому я прийшла до Тоні Матвієнко, порепетирувати дует. І Ніна Митрофанівна Матвієнко, вічна їй памʼять, дивиться на мене і раптом каже: "Ти така гарна на старість стала", - зі сміхом згадує Бурмака.

Марія Бурмака про Ніну Матвієнко
Марія Бурмака зараз - співачка розповіла, як її підколола Ніна Матвієнко / Скріншот Threads

Про персону: Марія Бурмака

Марія Бурмака - українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) і одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.

