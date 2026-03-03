Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

Руслан Іваненко
3 березня 2026, 02:08
Рубіо заявив, що наступна фаза операції буде ще потужнішою і триватиме до досягнення всіх цілей США.
Рубио, Иран
Вашингтон розробляє план протидії Ірану для стабілізації нафтового ринку / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • США готують нові удари по Ірану
  • Мета операції – знищення ракетного потенціалу та флоту Ірану
  • Уже ліквідовано 49 високопоставлених керівників Ірану

Найбільш потужні удари США по Ірану ще попереду, доки Вашингтон не досягне всіх поставлених цілей. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в коментарі Fox News.

"Я не збираюся розкривати деталі наших тактичних зусиль, але найсильніші удари від військових США ще попереду. Наступна фаза буде ще більш нищівною для Ірану, ніж зараз", – повідомив Рубіо.

відео дня

За його словами, мета операції – знищення потенціалу Ірану у сфері балістичних ракет та ліквідація загрози, яку становить його флот для світового судноплавства.

"Світ стане безпечнішим місцем, коли ми закінчимо цю операцію", – додав держсекретар.

План США щодо нафтового ринку

Рубіо також зазначив, що США мають план щодо зниження впливу Тегерану на нафтовий ринок через Ормузьку протоку.

"Цей терористичний режим, очолюваний радикальними священнослужителями, має можливість, потенційно, перекрити 20% світової енергії. Ось такий важіль впливу вони мають завдяки своєму флоту. Ми збираємося знищити їхній флот", – сказав він.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Конкретні завдання операції

У Білому домі також розкрили конкретні цілі операції в Ірані. Прес-секретарка Керолайн Левітт заявила в соцмережі Х, що США прагнуть гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, знищити ракетний арсенал країни та ліквідувати її ракетну промисловість.

Серед інших завдань – знищення військово-морського флоту Ірану, обмеження можливостей підконтрольних Ірану угруповань атакувати американські сили, припинення виробництва саморобних вибухових пристроїв та забезпечення національної безпеки США.

Левітт нагадала, що під час операції "Епічна лють" вже було ліквідовано 49 високопоставлених керівників Ірану, серед них – верховний лідер Алі Хаменеї.

"Хоча операція "Опівнічний молот" і знищила основні ядерні об'єкти Ірану, режим був повністю відданий відновленню своєї ядерної програми і відмовився укласти угоду, незважаючи на місяці інтенсивних переговорів", – додала прес-секретарка.

Як загострення навколо Ірану вплине на Україну - думка журналіста

Як писав Главред раніше, журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо зазначив, що тривала військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану може суттєво змінити глобальний інформаційний та політичний порядок денний. Через це війна Росії проти України ризикує відійти на другий план.

За його словами, провідні світові ЗМІ нині зосереджують увагу на подіях на Близькому Сході, оскільки вони безпосередньо впливають на економічні інтереси та повсякденне життя людей.

"Масова атака Росії на Дніпро вчора в інформаційному полі виглядає менш значущою, ніж удари по світових економічних центрах — Дубаю або Абу-Дабі, або закриття їх аеропортів", — пояснив Портников.

Операція США проти Ірану - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, США можуть розглянути відправку сухопутних військ до Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток операції Epic Fury. Про це президент Дональд Трамп заявив у коментарі для New York Post, підкресливши, що не виключає жодного сценарію, якщо він буде "необхідним для досягнення цілей".

Крім того, Україна готова надати експертів для знищення іранських безпілотників, що атакують міста на Близькому Сході, якщо арабські лідери переконають російського президента Володимира Путіна погодитися на перемир’я. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

Нагадаємо, що Іран під час атак безпілотниками застосовує тактику, яка нагадує підходи Росії у війні проти України, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Читайте також:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Близький Схід Марко Рубіо новини Ірану
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

02:08Світ
У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:07Україна
"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Останні новини

03:39

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

03:07

Мрійники та фантазери: три знаки зодіаку, у яких голова у хмарах

02:55

49-річний син Шер заарештований вдруге за два дні - подробиці

02:34

Запрограмовані на успіх: чим особливі люди, народжені у березні

02:12

Чмерковський під час гастролей по США потрапив до лікарні - що сталося

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
02:08

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

02:00

Чоловік зрадниці Ані Лорак відмовився мати з нею дітей - причина

01:31

Перестав приховувати: Усик заговорив про політичні амбіції

01:30

РФ планує напад на країни НАТО: названо дату нової війни в ЄвропіВідео

Реклама
01:02

Сода з оцтом не допоможуть: кухонні звички, які тихо "вбивають" труби

02 березня, понеділок
23:57

Цибуля виросте розміром з кулак: проста схема посіву без пікіруванняВідео

23:50

Марія Бурмака розповіла топ-жарт від Ніни Матвієнко

23:09

Розширення відстрочок від мобілізації: важливі зміни в Резерв+

23:02

Алан Бадоєв зізнався, на які кошти живе під час війни

22:57

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

22:54

Майже пів століття носило ім’я пілота Нестерова: про яке українське місто йде мова

22:15

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

22:07

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:05

Чи став напад на Іран відкриттям другого фронту світової війни: аналіз ГорбачаПогляд

22:02

Як і коли сіяти цибулю чорнушку, щоб отримати великі цибулини вже цього року

Реклама
21:57

Зірку "Холостяка-14" Половінкіну забрала "швидка" - деталі

21:57

Скандал на Паралімпіаді-2026: українську форму не допустили – яка причина

21:45

Ольга Сумська розповіла про важливу подію в житті дочки: "Вір у себе"

21:45

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:05

РФ готує новий наступ: Коваленко назвав, які напрямки під загрозою

20:49

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

20:40

Складний тест на IQ: лише генії знайдуть перевернуті числа 47 та 37 за 13 секунд

20:11

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

19:55

Незважаючи на потепління: Тернопільщину накриє негода з туманом

19:50

Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт

19:39

Накип більше не проблема: неймовірно простий спосіб очищення чайника за лічені хвилиниВідео

19:28

Плита засяє за лічені хвилини: простий спосіб допоможе відмити її без зайвих зусиль

18:56

США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

18:40

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

18:29

В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

18:26

Стрибок одразу на 10 гривень: бензин в Україні скоро може різко подорожчати

18:16

Одна з країн ЄС таємно збільшить кількість ядерних боєголовок - що відомо

18:14

Тільки для своїх: Орбакайте показала справжню Пугачову

17:33

РФ цинічно ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла

17:29

Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

Реклама
17:28

На Житомирщині відчутно потеплішає: коли очікується перша по-справжньому весняна погода

17:27

Лише один випадок: коли потрібно складати дзеркала авто на парковціВідео

17:16

Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

17:08

"Ще не час": Козловський пояснив, чому не розкриває причин звільнення з армії

16:44

"Ми в чужій країні": MamaRika з сином потрапила в небезпечну ситуацію за кордоном

16:35

Чому після зими лелеки завжди повертаються в Україну: відповідь мало хто знаєВідео

16:30

Парадокс природи: як узбережжя перетворюється на одну з найсухіших зон планети

16:11

Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

16:07

ВСУ за зиму знищили більше окупантів, ніж ворог залучив до своїх лав - Сирський

16:05

Потеплішає до +10, але є небезпека: якою буде погода на Львівщині 3 березня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти