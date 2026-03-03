"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

Рубіо заявив, що наступна фаза операції буде ще потужнішою і триватиме до досягнення всіх цілей США.

Вашингтон розробляє план протидії Ірану для стабілізації нафтового ринку / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

США готують нові удари по Ірану

Мета операції – знищення ракетного потенціалу та флоту Ірану

Уже ліквідовано 49 високопоставлених керівників Ірану

Найбільш потужні удари США по Ірану ще попереду, доки Вашингтон не досягне всіх поставлених цілей. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в коментарі Fox News.

"Я не збираюся розкривати деталі наших тактичних зусиль, але найсильніші удари від військових США ще попереду. Наступна фаза буде ще більш нищівною для Ірану, ніж зараз", – повідомив Рубіо. відео дня

За його словами, мета операції – знищення потенціалу Ірану у сфері балістичних ракет та ліквідація загрози, яку становить його флот для світового судноплавства.

"Світ стане безпечнішим місцем, коли ми закінчимо цю операцію", – додав держсекретар.

План США щодо нафтового ринку

Рубіо також зазначив, що США мають план щодо зниження впливу Тегерану на нафтовий ринок через Ормузьку протоку.

"Цей терористичний режим, очолюваний радикальними священнослужителями, має можливість, потенційно, перекрити 20% світової енергії. Ось такий важіль впливу вони мають завдяки своєму флоту. Ми збираємося знищити їхній флот", – сказав він.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Конкретні завдання операції

У Білому домі також розкрили конкретні цілі операції в Ірані. Прес-секретарка Керолайн Левітт заявила в соцмережі Х, що США прагнуть гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, знищити ракетний арсенал країни та ліквідувати її ракетну промисловість.

Серед інших завдань – знищення військово-морського флоту Ірану, обмеження можливостей підконтрольних Ірану угруповань атакувати американські сили, припинення виробництва саморобних вибухових пристроїв та забезпечення національної безпеки США.

Левітт нагадала, що під час операції "Епічна лють" вже було ліквідовано 49 високопоставлених керівників Ірану, серед них – верховний лідер Алі Хаменеї.

"Хоча операція "Опівнічний молот" і знищила основні ядерні об'єкти Ірану, режим був повністю відданий відновленню своєї ядерної програми і відмовився укласти угоду, незважаючи на місяці інтенсивних переговорів", – додала прес-секретарка.

Як загострення навколо Ірану вплине на Україну - думка журналіста

Як писав Главред раніше, журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо зазначив, що тривала військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану може суттєво змінити глобальний інформаційний та політичний порядок денний. Через це війна Росії проти України ризикує відійти на другий план.

За його словами, провідні світові ЗМІ нині зосереджують увагу на подіях на Близькому Сході, оскільки вони безпосередньо впливають на економічні інтереси та повсякденне життя людей.

"Масова атака Росії на Дніпро вчора в інформаційному полі виглядає менш значущою, ніж удари по світових економічних центрах — Дубаю або Абу-Дабі, або закриття їх аеропортів", — пояснив Портников.

Операція США проти Ірану - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, США можуть розглянути відправку сухопутних військ до Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток операції Epic Fury. Про це президент Дональд Трамп заявив у коментарі для New York Post, підкресливши, що не виключає жодного сценарію, якщо він буде "необхідним для досягнення цілей".

Крім того, Україна готова надати експертів для знищення іранських безпілотників, що атакують міста на Близькому Сході, якщо арабські лідери переконають російського президента Володимира Путіна погодитися на перемир’я. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

Нагадаємо, що Іран під час атак безпілотниками застосовує тактику, яка нагадує підходи Росії у війні проти України, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

