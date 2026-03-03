Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

49-річний син Шер заарештований вдруге за два дні - подробиці

Анна Підгорна
3 березня 2026, 02:55
Елайджа Блю Оллман починає втрачати контроль над власним життям.
Шер, Елайджа Блю Оллман
Шер діти - Елайджа Блю Оллман узятий під варту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/elijahblueoffic

Коротко:

  • Елайджа Блю Оллман порушив закон
  • Зараз він перебуває під вартою

Молодший син співачки та акторки Шер, 49-річний музикант Елайджа Блю Оллман, взятий під варту після того, як 1 березня він незаконно проник до будинку в Віндемі, Нью-Гемпшир. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на поліцейське управління Віндема.

"У неділю, 1 березня 2026 року, поліцейське управління Віндема відреагувало на повідомлення про злом житлового будинку із застосуванням сили. Поліцейські прибули на місце і виявили в будинку людину, яка не мала права там перебувати і проникла в будинок із застосуванням сили. Підозрюваний був затриманий без інцидентів", - йдеться в заяві поліції.

відео дня

Інцидентом зі зломом Оллман порушив умовне звільнення, яке отримав днем раніше в місті Конкорд, Нью-Гемпшир. Тоді сина Шер заарештували в їдальні престижної школи St. Paul's School - поліція, яка прибула на виклик, виявила чоловіка, якого ідентифікували як Елайджу Блю Оллмана, який поводився агресивно і трощив все навколо. Йому були пред'явлені звинувачення за двома пунктами простого нападу, а також за одним пунктом погрози злочину, незаконного проникнення і порушення громадського порядку, повідомляє TMZ.

Молодший син Шер багато років страждає від алкогольної та наркотичної залежності. У червні 2025 року Елайджа Блю Оллман пережив важке передозування забороненими речовинами.

Елайджа Блю Оллман
Шер діти - Елайджа Блю Оллман узятий під варту / фото: instagram.com/elijahblueoffic

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.

Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.

Читайте також:

Про персону: Шер

Шер (ім'я при народженні - Шерилін Саркісян) - американська співачка, акторка, режисерка і музичний продюсер. Прославилася в середині 60-их, як частина дуету "Сонні і Шер", пізніше стала виступати сольно. Пісні Шер були в топ-10 Billboard Hot 100 упродовж шести десятиліть поспіль (з 1960-х по 2010-ті). За свою кар'єру артистка випустила 28 студійних альбомів, зіграла в 74 кінопроєктах. Володарка "Еммі" (2003), "Греммі" (2000), "Оскара" (1988) та трьох "Золотих глобусів" (1974, 1984, 1988).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Шер новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

02:08Світ
У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:07Україна
"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Останні новини

03:39

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

03:07

Мрійники та фантазери: три знаки зодіаку, у яких голова у хмарах

02:55

49-річний син Шер заарештований вдруге за два дні - подробиці

02:34

Запрограмовані на успіх: чим особливі люди, народжені у березні

02:12

Чмерковський під час гастролей по США потрапив до лікарні - що сталося

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
02:08

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

02:00

Чоловік зрадниці Ані Лорак відмовився мати з нею дітей - причина

01:31

Перестав приховувати: Усик заговорив про політичні амбіції

01:30

РФ планує напад на країни НАТО: названо дату нової війни в ЄвропіВідео

Реклама
01:02

Сода з оцтом не допоможуть: кухонні звички, які тихо "вбивають" труби

02 березня, понеділок
23:57

Цибуля виросте розміром з кулак: проста схема посіву без пікіруванняВідео

23:50

Марія Бурмака розповіла топ-жарт від Ніни Матвієнко

23:09

Розширення відстрочок від мобілізації: важливі зміни в Резерв+

23:02

Алан Бадоєв зізнався, на які кошти живе під час війни

22:57

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

22:54

Майже пів століття носило ім’я пілота Нестерова: про яке українське місто йде мова

22:15

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

22:07

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:05

Чи став напад на Іран відкриттям другого фронту світової війни: аналіз ГорбачаПогляд

22:02

Як і коли сіяти цибулю чорнушку, щоб отримати великі цибулини вже цього року

Реклама
21:57

Зірку "Холостяка-14" Половінкіну забрала "швидка" - деталі

21:57

Скандал на Паралімпіаді-2026: українську форму не допустили – яка причина

21:45

Ольга Сумська розповіла про важливу подію в житті дочки: "Вір у себе"

21:45

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:05

РФ готує новий наступ: Коваленко назвав, які напрямки під загрозою

20:49

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

20:40

Складний тест на IQ: лише генії знайдуть перевернуті числа 47 та 37 за 13 секунд

20:11

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

19:55

Незважаючи на потепління: Тернопільщину накриє негода з туманом

19:50

Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт

19:39

Накип більше не проблема: неймовірно простий спосіб очищення чайника за лічені хвилиниВідео

19:28

Плита засяє за лічені хвилини: простий спосіб допоможе відмити її без зайвих зусиль

18:56

США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

18:40

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

18:29

В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

18:26

Стрибок одразу на 10 гривень: бензин в Україні скоро може різко подорожчати

18:16

Одна з країн ЄС таємно збільшить кількість ядерних боєголовок - що відомо

18:14

Тільки для своїх: Орбакайте показала справжню Пугачову

17:33

РФ цинічно ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла

17:29

Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

Реклама
17:28

На Житомирщині відчутно потеплішає: коли очікується перша по-справжньому весняна погода

17:27

Лише один випадок: коли потрібно складати дзеркала авто на парковціВідео

17:16

Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

17:08

"Ще не час": Козловський пояснив, чому не розкриває причин звільнення з армії

16:44

"Ми в чужій країні": MamaRika з сином потрапила в небезпечну ситуацію за кордоном

16:35

Чому після зими лелеки завжди повертаються в Україну: відповідь мало хто знаєВідео

16:30

Парадокс природи: як узбережжя перетворюється на одну з найсухіших зон планети

16:11

Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

16:07

ВСУ за зиму знищили більше окупантів, ніж ворог залучив до своїх лав - Сирський

16:05

Потеплішає до +10, але є небезпека: якою буде погода на Львівщині 3 березня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти