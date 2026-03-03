49-річний син Шер заарештований вдруге за два дні - подробиці

Елайджа Блю Оллман починає втрачати контроль над власним життям.

Шер діти - Елайджа Блю Оллман узятий під варту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/elijahblueoffic

Елайджа Блю Оллман порушив закон

Зараз він перебуває під вартою

Молодший син співачки та акторки Шер, 49-річний музикант Елайджа Блю Оллман, взятий під варту після того, як 1 березня він незаконно проник до будинку в Віндемі, Нью-Гемпшир. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на поліцейське управління Віндема.

"У неділю, 1 березня 2026 року, поліцейське управління Віндема відреагувало на повідомлення про злом житлового будинку із застосуванням сили. Поліцейські прибули на місце і виявили в будинку людину, яка не мала права там перебувати і проникла в будинок із застосуванням сили. Підозрюваний був затриманий без інцидентів", - йдеться в заяві поліції.

Інцидентом зі зломом Оллман порушив умовне звільнення, яке отримав днем раніше в місті Конкорд, Нью-Гемпшир. Тоді сина Шер заарештували в їдальні престижної школи St. Paul's School - поліція, яка прибула на виклик, виявила чоловіка, якого ідентифікували як Елайджу Блю Оллмана, який поводився агресивно і трощив все навколо. Йому були пред'явлені звинувачення за двома пунктами простого нападу, а також за одним пунктом погрози злочину, незаконного проникнення і порушення громадського порядку, повідомляє TMZ.

Молодший син Шер багато років страждає від алкогольної та наркотичної залежності. У червні 2025 року Елайджа Блю Оллман пережив важке передозування забороненими речовинами.

Шер діти - Елайджа Блю Оллман узятий під варту / фото: instagram.com/elijahblueoffic

Про персону: Шер Шер (ім'я при народженні - Шерилін Саркісян) - американська співачка, акторка, режисерка і музичний продюсер. Прославилася в середині 60-их, як частина дуету "Сонні і Шер", пізніше стала виступати сольно. Пісні Шер були в топ-10 Billboard Hot 100 упродовж шести десятиліть поспіль (з 1960-х по 2010-ті). За свою кар'єру артистка випустила 28 студійних альбомів, зіграла в 74 кінопроєктах. Володарка "Еммі" (2003), "Греммі" (2000), "Оскара" (1988) та трьох "Золотих глобусів" (1974, 1984, 1988).

