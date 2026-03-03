Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Головоломки - це не тільки розвага, але й ефективне тренування мозку.

https://glavred.net/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-3-otlichiya-na-kartinke-muzhchiny-u-kostra-za-51-s-10745360.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають розвивати концентрацію, уважність і пам'ять, а також підтримують інтелект у тонусі.

Особливою популярністю користуються завдання формату "Знайдіть відмінності". Суть проста: перед вами дві майже однакові картинки, між якими заховані ледь помітні відмінності. Саме такі візуальні тести часто публікує видання Jagranjosh.

відео дня

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Цього разу вам належить розглянути зображення чоловіка, який смажить зефір біля багаття. На перший погляд вони повністю збігаються, проте художник сховав три невеликі відмінності. У вас є всього 51 секунда, щоб знайти їх!

Зосередьтеся і уважно вивчіть деталі - відмінності можуть ховатися в кольорах, формах або розташуванні навіть найдрібніших елементів.

Вдалося знайти всі три? Якщо так - вітаємо! Це свідчить про розвинену спостережливість і вміння концентруватися.

Якщо ж якісь деталі вислизнули з уваги - не турбуйтеся. Перевірте правильну відповідь нижче і спробуйте свої сили в наступному завданні.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред