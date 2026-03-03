Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Головоломки допомагають розвивати концентрацію, уважність і пам'ять, а також підтримують інтелект у тонусі.
Особливою популярністю користуються завдання формату "Знайдіть відмінності". Суть проста: перед вами дві майже однакові картинки, між якими заховані ледь помітні відмінності. Саме такі візуальні тести часто публікує видання Jagranjosh.
Цього разу вам належить розглянути зображення чоловіка, який смажить зефір біля багаття. На перший погляд вони повністю збігаються, проте художник сховав три невеликі відмінності. У вас є всього 51 секунда, щоб знайти їх!
Зосередьтеся і уважно вивчіть деталі - відмінності можуть ховатися в кольорах, формах або розташуванні навіть найдрібніших елементів.
Вдалося знайти всі три? Якщо так - вітаємо! Це свідчить про розвинену спостережливість і вміння концентруватися.
Якщо ж якісь деталі вислизнули з уваги - не турбуйтеся. Перевірте правильну відповідь нижче і спробуйте свої сили в наступному завданні.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
