Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Віталій Кірсанов
3 березня 2026, 04:00
Головоломки - це не тільки розвага, але й ефективне тренування мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають розвивати концентрацію, уважність і пам'ять, а також підтримують інтелект у тонусі.

Особливою популярністю користуються завдання формату "Знайдіть відмінності". Суть проста: перед вами дві майже однакові картинки, між якими заховані ледь помітні відмінності. Саме такі візуальні тести часто публікує видання Jagranjosh.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Цього разу вам належить розглянути зображення чоловіка, який смажить зефір біля багаття. На перший погляд вони повністю збігаються, проте художник сховав три невеликі відмінності. У вас є всього 51 секунда, щоб знайти їх!

Зосередьтеся і уважно вивчіть деталі - відмінності можуть ховатися в кольорах, формах або розташуванні навіть найдрібніших елементів.

Вдалося знайти всі три? Якщо так - вітаємо! Це свідчить про розвинену спостережливість і вміння концентруватися.

Якщо ж якісь деталі вислизнули з уваги - не турбуйтеся. Перевірте правильну відповідь нижче і спробуйте свої сили в наступному завданні.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

02:08Світ
У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:07Україна
"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Березень 2026 року переверне життя чотирьох знаків зодіаку: їм світить великий достаток

Березень 2026 року переверне життя чотирьох знаків зодіаку: їм світить великий достаток

Останні новини

05:30

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

04:41

Дивні радянські реалії: з яким абсурдом стикався кожен житель СРСР

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

03:39

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у РосіїВідео

03:07

Мрійники та фантазери: три знаки зодіаку, у яких голова у хмарах

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
02:55

49-річний син Шер заарештований вдруге за два дні - подробиці

02:34

Запрограмовані на успіх: чим особливі люди, народжені у березні

02:12

Чмерковський під час гастролей по США потрапив до лікарні - що сталося

02:08

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

Реклама
02:00

Чоловік зрадниці Ані Лорак відмовився мати з нею дітей - причина

01:31

Перестав приховувати: Усик заговорив про політичні амбіції

01:30

РФ планує напад на країни НАТО: названо дату нової війни в ЄвропіВідео

01:02

Сода з оцтом не допоможуть: кухонні звички, які тихо "вбивають" труби

02 березня, понеділок
23:57

Цибуля виросте розміром з кулак: проста схема посіву без пікіруванняВідео

23:50

Марія Бурмака розповіла топ-жарт від Ніни Матвієнко

23:09

Розширення відстрочок від мобілізації: важливі зміни в Резерв+

23:02

Алан Бадоєв зізнався, на які кошти живе під час війни

22:57

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

22:54

Майже пів століття носило ім’я пілота Нестерова: про яке українське місто йде мова

22:15

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Реклама
22:07

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:05

Чи став напад на Іран відкриттям другого фронту світової війни: аналіз ГорбачаПогляд

22:02

Як і коли сіяти цибулю чорнушку, щоб отримати великі цибулини вже цього року

21:57

Зірку "Холостяка-14" Половінкіну забрала "швидка" - деталі

21:57

Скандал на Паралімпіаді-2026: українську форму не допустили – яка причина

21:45

Ольга Сумська розповіла про важливу подію в житті дочки: "Вір у себе"

21:45

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:05

РФ готує новий наступ: Коваленко назвав, які напрямки під загрозою

20:49

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

20:40

Складний тест на IQ: лише генії знайдуть перевернуті числа 47 та 37 за 13 секунд

20:11

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

19:55

Незважаючи на потепління: Тернопільщину накриє негода з туманом

19:50

Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт

19:39

Накип більше не проблема: неймовірно простий спосіб очищення чайника за лічені хвилиниВідео

19:28

Плита засяє за лічені хвилини: простий спосіб допоможе відмити її без зайвих зусиль

18:56

США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

18:40

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

18:29

В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

18:26

Стрибок одразу на 10 гривень: бензин в Україні скоро може різко подорожчати

18:16

Одна з країн ЄС таємно збільшить кількість ядерних боєголовок - що відомо

Реклама
18:14

Тільки для своїх: Орбакайте показала справжню Пугачову

17:33

РФ цинічно ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла

17:29

Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

17:28

На Житомирщині відчутно потеплішає: коли очікується перша по-справжньому весняна погода

17:27

Лише один випадок: коли потрібно складати дзеркала авто на парковціВідео

17:16

Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

17:08

"Ще не час": Козловський пояснив, чому не розкриває причин звільнення з армії

16:44

"Ми в чужій країні": MamaRika з сином потрапила в небезпечну ситуацію за кордоном

16:35

Чому після зими лелеки завжди повертаються в Україну: відповідь мало хто знаєВідео

16:30

Парадокс природи: як узбережжя перетворюється на одну з найсухіших зон планети

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти