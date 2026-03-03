Рус
Чмерковський під час гастролей по США потрапив до лікарні - що сталося

Анна Підгорна
3 березня 2026, 02:12
Вал Чмерковський вийшов на зв'язок із шанувальниками з неприємною новиною.
Вал Чмерковський, Макс Чмерковський
Макс Чмерковський брат - Вал Чмерковський опинився в лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/valentin, instagram.com/maksandvaltour

Коротко:

  • Вал Чмерковський госпіталізований
  • Зараз він проходить медичне обстеження

Україно-американський танцюрист Вал (Валентин) Чмерковський, молодший брат Максима Чмерковського, потрапив до лікарні. Під час танцювального туру по США він відчув нездужання - через сильне запаморочення він буквально не міг стояти на ногах.

Про це Чмерковський повідомив у своєму блозі в Instagram. Він опублікував кілька кадрів з лікарняної палати і висловив надію, що скоро зможе повернутися на сцену.

відео дня

"Приношу вибачення всім фанатам, які прийшли сьогодні подивитися на нас в Пеорії. Дякую моїм колегам зі знімального майданчика за підтримку. Невелика затримка. Я буду готовий вийти на сцену якомога швидше. Щоб я не вийшов на сцену, потрібно, щоб я буквально не міг стояти на ногах. На жаль, сьогодні я просто не зміг. Останні кілька днів у мене було запаморочення. Коли маленький кристал у вашому вестибулярному апараті виходить з ладу, його дуже важко повернути на місце. Мене просто крутить. Я просто прокинувся і не зміг зібратися", - розповів танцюрист.

Вал Чмерковський
Макс Чмерковський брат - Вал Чмерковський опинився в лікарні / фото: instagram.com/valentin
Вал Чмерковський
Макс Чмерковський брат - Вал Чмерковський опинився в лікарні / фото: instagram.com/valentin

Про персону: Макс Чмерковський

Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, незабаром розійшовся.

Чмерковський одружений з американською танцівницею Пітою Мургатройд. Пара виховує трьох синів - Шай-Олександра, Ріо та Мілана-Максима.

Чмерковський бере активну участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

