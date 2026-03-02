Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

Мешканці Павлограда отримують спеціальний графік обмежень електропостачання з ранку до ночі.

Перевіряйте час відключень за конкретною адресою через онлайн-форму на сайті енергокомпанії

У Дніпрі та області 3 березня запроваджують тимчасові відключення електроенергії

Вимикання відбуватимуться 1–2 рази на день за чергами ДТЕК і ЦЕК

Павлоград матиме окремий графік з ранку до ночі

У вівторок, 3 березня, у Дніпрі та Дніпропетровській області, як і у більшості регіонів України, запроваджуються тимчасові обмеження споживання електроенергії.

Згідно з повідомленням енергопостачальної компанії Yasno, електропостачання для споживачів можуть вимикати від одного до двох разів на день.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1: 15:00-18:30

Черга 1.2: 15:00-18:30

Черга 2.1: 15:00-18:30

Черга 2.2: 15:00-18:30

Черга 3.1: 08:00-11:00

Черга 3.2: 18:30-22:00

Черга 4.1: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Черга 4.2: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Черга 5.1: не вимикатимуть

Черга 5.2: 14:00-15:00, 22:00-24:00

Черга 6.1: 11:30-15:00

Черга 6.2: 11:30-15:00

Деталі щодо часу відключень за конкретною адресою мешканці Дніпра можуть перевірити через спеціальну форму пошуку на офіційному сайті компанії ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Черга 1.1: 18:30-22:00

Черга 1.2: 08:00-11:30

Черга 2.1: 08:00-11:00, 18:30-20:00

Черга 2.2: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Черга 3.1: 11:30-15:00

Черга 3.2: 11:30-15:00

Черга 4.2: не вимикатиметь

Черга 4.2: 22:00-24:00

Черга 4.2: не вимикатимуть

Черга 5.2: 15:00-18:30

Черга 6.1: 15:00-18:30

Черга 6.2: 14:00-18:30

Графік для Павлограда

Окремий графік діятиме для жителів Павлограда, де обмеження електропостачання здійснюватимуться за спеціально сформованими чергами.

Черга 1: 02:00-07:00, 12:00-17:00, 22:00-24:00

Черга 2: 00:00-02:00, 07:00-12:00, 17:00-22:00

Графіки відключень можуть змінюватися. Компанії ДТЕК та ЦЕК коригують їх відповідно до розпоряджень Укренерго. Зміни можуть відбуватися у будь-який час доби — залежно від поточної ситуації в енергосистемі України.

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де жителі регіону можуть отримати допомогу та свіжі новини. Повний список адрес та графік роботи доступні на сайті обласної військової адміністрації.

Ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Крім того, Росія вночі 2 березня атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. В кількох регіонах України знеструмлені споживачі. Про це повідомило Міненерго.

Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області можуть створити тимчасову контрольну комісію для аналізу проблем з електропостачанням, адже місто виконує функцію транзитного вузла для передачі електроенергії в прифронтові Харківську та Сумську області.

