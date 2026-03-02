Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

Руслан Іваненко
2 березня 2026, 22:57
Мешканці Павлограда отримують спеціальний графік обмежень електропостачання з ранку до ночі.
Свет
Перевіряйте час відключень за конкретною адресою через онлайн-форму на сайті енергокомпанії / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • У Дніпрі та області 3 березня запроваджують тимчасові відключення електроенергії
  • Вимикання відбуватимуться 1–2 рази на день за чергами ДТЕК і ЦЕК
  • Павлоград матиме окремий графік з ранку до ночі

У вівторок, 3 березня, у Дніпрі та Дніпропетровській області, як і у більшості регіонів України, запроваджуються тимчасові обмеження споживання електроенергії.

Згідно з повідомленням енергопостачальної компанії Yasno, електропостачання для споживачів можуть вимикати від одного до двох разів на день.

відео дня

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1: 15:00-18:30

Черга 1.2: 15:00-18:30

Черга 2.1: 15:00-18:30

Черга 2.2: 15:00-18:30

Черга 3.1: 08:00-11:00

Черга 3.2: 18:30-22:00

Черга 4.1: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Черга 4.2: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Черга 5.1: не вимикатимуть

Черга 5.2: 14:00-15:00, 22:00-24:00

Черга 6.1: 11:30-15:00

Черга 6.2: 11:30-15:00

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня
Фото: скріншот static.yasno.ua/dnipro

Деталі щодо часу відключень за конкретною адресою мешканці Дніпра можуть перевірити через спеціальну форму пошуку на офіційному сайті компанії ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Черга 1.1: 18:30-22:00

Черга 1.2: 08:00-11:30

Черга 2.1: 08:00-11:00, 18:30-20:00

Черга 2.2: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Черга 3.1: 11:30-15:00

Черга 3.2: 11:30-15:00

Черга 4.2: не вимикатиметь

Черга 4.2: 22:00-24:00

Черга 4.2: не вимикатимуть

Черга 5.2: 15:00-18:30

Черга 6.1: 15:00-18:30

Черга 6.2: 14:00-18:30

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня
Фото: скріншот static.yasno.ua/dnipro

Графік для Павлограда

Окремий графік діятиме для жителів Павлограда, де обмеження електропостачання здійснюватимуться за спеціально сформованими чергами.

Черга 1: 02:00-07:00, 12:00-17:00, 22:00-24:00

Черга 2: 00:00-02:00, 07:00-12:00, 17:00-22:00

Графіки відключень можуть змінюватися. Компанії ДТЕК та ЦЕК коригують їх відповідно до розпоряджень Укренерго. Зміни можуть відбуватися у будь-який час доби — залежно від поточної ситуації в енергосистемі України.

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де жителі регіону можуть отримати допомогу та свіжі новини. Повний список адрес та графік роботи доступні на сайті обласної військової адміністрації.

Ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Крім того, Росія вночі 2 березня атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. В кількох регіонах України знеструмлені споживачі. Про це повідомило Міненерго.

Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області можуть створити тимчасову контрольну комісію для аналізу проблем з електропостачанням, адже місто виконує функцію транзитного вузла для передачі електроенергії в прифронтові Харківську та Сумську області.

Читайте також:

Про джерело: Yasno

YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра свет відключення світла Відключення світла Дніпропетроська область Відключення світла в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:07Україна
"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:45Україна
Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

20:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Останні новини

23:57

Цибуля виросте розміром з кулак: проста схема посіву без пікірування

23:09

Розширення відстрочок від мобілізації: важливі зміни в Резерв+

23:02

Алан Бадоєв зізнався, на які кошти живе під час війни

22:57

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

22:54

Майже пів століття носило ім’я пілота Нестерова: про яке українське місто йде мова

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
22:15

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

22:07

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:05

Чи став напад на Іран відкриттям другого фронту світової війни: аналіз ГорбачаПогляд

22:02

Як і коли сіяти цибулю чорнушку, щоб отримати великі цибулини вже цього року

Реклама
21:57

Зірку "Холостяка-14" Половінкіну забрала "швидка" - деталі

21:57

Скандал на Паралімпіаді-2026: українську форму не допустили – яка причина

21:45

Ольга Сумська розповіла про важливу подію в житті дочки: "Вір у себе"

21:45

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:05

РФ готує новий наступ: Коваленко назвав, які напрямки під загрозою

20:49

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

20:40

Складний тест на IQ: лише генії знайдуть перевернуті числа 47 та 37 за 13 секунд

20:11

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

19:55

Незважаючи на потепління: Тернопільщину накриє негода з туманом

19:50

Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт

19:39

Накип більше не проблема: неймовірно простий спосіб очищення чайника за лічені хвилиниВідео

Реклама
19:28

Плита засяє за лічені хвилини: простий спосіб допоможе відмити її без зайвих зусиль

18:56

США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

18:40

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

18:29

В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

18:26

Стрибок одразу на 10 гривень: бензин в Україні скоро може різко подорожчати

18:16

Одна з країн ЄС таємно збільшить кількість ядерних боєголовок - що відомо

18:14

Тільки для своїх: Орбакайте показала справжню Пугачову

17:33

РФ цинічно ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла

17:29

Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

17:28

На Житомирщині відчутно потеплішає: коли очікується перша по-справжньому весняна погода

17:27

Лише один випадок: коли потрібно складати дзеркала авто на парковціВідео

17:16

Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

17:08

"Ще не час": Козловський пояснив, чому не розкриває причин звільнення з армії

16:44

"Ми в чужій країні": MamaRika з сином потрапила в небезпечну ситуацію за кордоном

16:35

Чому після зими лелеки завжди повертаються в Україну: відповідь мало хто знаєВідео

16:30

Парадокс природи: як узбережжя перетворюється на одну з найсухіших зон планети

16:11

Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

16:07

ВСУ за зиму знищили більше окупантів, ніж ворог залучив до своїх лав - Сирський

16:05

Потеплішає до +10, але є небезпека: якою буде погода на Львівщині 3 березня

15:43

Коричнева чи біла: яка гречка вважається смачнішою та кориснішоюВідео

Реклама
15:28

Більше не наречений і наречена: Тома Холланда і Зендею викрили на публіціВідео

15:27

Український ринок сигарет з 2022 року скоротився майже вдвічі

15:07

Зеленський підписав закон про примусову евакуацію дітей із небезпечних регіонів

14:52

Кінопремія "Actor Awards-2026": названо найкращі акторські роботи у фільмах

14:42

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати УкраїніВідео

14:39

Завжди простягнуть руку допомоги: у які дні народжуються найтурботливіші люди

14:32

Нову назву вже нанесли на карти: яке місто ледь не назвали на честь Леніна

14:15

Від попелиці і навіть колорадського жука: яку квітку посадити на городі від шкідників

13:47

Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

13:43

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти