Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

Дар'я Пшеничник
2 березня 2026, 20:11
Унаслідок ударів було ліквідовано десятки високопоставлених чиновників Тегерана.
'У разі необхідності': Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану
Трамп не виключає відправки наземних військ США до Ірану / Колаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

Головне з новини:

  • Трамп не виключає введення військ в Іран
  • Epic Fury випереджає графік операції
  • США заявляють про десятки ліквідованих лідерів Тегерану

США можуть розглянути відправку сухопутних військ до Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток операції Epic Fury. Про це президент Дональд Трамп заявив у коментарі для New York Post, підкресливши, що не виключає жодного сценарію, якщо він буде "необхідним для досягнення цілей".

відео дня

Що сказав Трамп

Американський лідер наголосив, що не повторюватиме традиційних запевнень президентів про відсутність планів щодо введення військ:

"Я не кажу, що військ не буде. Я кажу: ймовірно, вони не знадобляться - або будуть, якщо це буде необхідно".

За його словами, операція Epic Fury просувається "значно швидше, ніж очікувалося". Трамп заявив, що внаслідок ударів було ліквідовано десятки високопоставлених представників іранського керівництва.

Операція може завершитися раніше

1 березня президент припускав, що кампанія проти Ірану триватиме близько чотирьох тижнів. Однак тепер він натякає на можливе скорочення термінів.

Трамп повідомив, що американські сили досягли результатів, які планувалися на кілька тижнів, буквально за добу:

"Ми йдемо за графіком, значно випереджаючи його в плані лідерів – 49 вбитих. Це мало зайняти, як ми вважали, щонайменше чотири тижні, а ми зробили це за один день".

Контекст

Операція Epic Fury стала відповіддю Вашингтона на дії Тегерана, які США розцінюють як загрозу для своїх інтересів і союзників у регіоні. Заяви Трампа свідчать, що Білий дім готовий до подальшої ескалації, якщо дипломатичні чи військові цілі не будуть досягнуті повітряними ударами.

'У разі необхідності': Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану
Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Як загострення навколо Ірану вплине на Україну - думка журналіста

Як писав Главред, тривала військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану може істотно змінити глобальний інформаційний та політичний порядок денний, через що війна Росії проти України ризикує відійти на другий план. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.

Він зазначив, що наразі провідні світові ЗМІ зосереджують основну увагу саме на подіях на Близькому Сході, що безпосередньо впливає на сприйняття ситуації міжнародною аудиторією. На його думку, найбільший резонанс на Заході викликають ті події, які мають прямий вплив на повсякденне життя людей або їхні економічні інтереси.

"Масова атака Росії на Дніпро вчора в інформаційному полі виглядає менш значущою, ніж удари по світових економічних центрах - Дубаю або Абу-Дабі, або закриття їх аеропортів", - пояснив журналіст.

Операція США проти Ірану - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран під час атак безпілотниками застосовує тактику, яка нагадує підходи Росії у війні проти України, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Крім того, в Ірані повідомили про пошкодження великого ядерного об’єкта в Натанзі, одному з ключових центрів їхньої ядерної програми, внаслідок ударів США та Ізраїлю. Посол країни в ООН підтвердив, що атакою був уражений саме Натанз.

Також Трамп також заявив, що США планують продовжувати операцію проти Тегерана, і прогнозує, що вона може тривати близько чотирьох-п’яти тижнів.

Вас може зацікавити:

Про джерело: New York Post

New York Post - одна з найбільших американських газет. Заснована в 1801 році. Наклад (в 2007 році) 625 тисяч примірників у звичайні дні і 386 тисяч примірників — у неділі. З 1993 року газета належить компанії News Corporation американського медіа-магната Руперта Мердока. У 1996 році Post випустив інтернет-версію газети, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Дональд Трамп Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

20:49Україна
"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

20:11Світ
США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

18:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Останні новини

20:49

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

20:40

Складний тест на IQ: лише генії знайдуть перевернуті числа 47 та 37 за 13 секунд

20:11

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

19:55

Незважаючи на потепління: Тернопільщину накриє негода з туманом

19:50

Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
19:39

Накип більше не проблема: неймовірно простий спосіб очищення чайника за лічені хвилиниВідео

19:28

Плита засяє за лічені хвилини: простий спосіб допоможе відмити її без зайвих зусиль

18:56

США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

18:40

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

Реклама
18:29

В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

18:26

Стрибок одразу на 10 гривень: бензин в Україні скоро може різко подорожчати

18:16

Одна з країн ЄС таємно збільшить кількість ядерних боєголовок - що відомо

18:14

Тільки для своїх: Орбакайте показала справжню Пугачову

17:33

РФ цинічно ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла

17:29

Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

17:28

На Житомирщині відчутно потеплішає: коли очікується перша по-справжньому весняна погода

17:27

Лише один випадок: коли потрібно складати дзеркала авто на парковціВідео

17:16

Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

17:08

"Ще не час": Козловський пояснив, чому не розкриває причин звільнення з армії

16:44

"Ми в чужій країні": MamaRika з сином потрапила в небезпечну ситуацію за кордоном

Реклама
16:35

Чому після зими лелеки завжди повертаються в Україну: відповідь мало хто знаєВідео

16:30

Парадокс природи: як узбережжя перетворюється на одну з найсухіших зон планети

16:11

Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

16:07

ВСУ за зиму знищили більше окупантів, ніж ворог залучив до своїх лав - Сирський

16:05

Потеплішає до +10, але є небезпека: якою буде погода на Львівщині 3 березня

15:43

Коричнева чи біла: яка гречка вважається смачнішою та кориснішоюВідео

15:28

Більше не наречений і наречена: Тома Холланда і Зендею викрили на публіціВідео

15:27

Український ринок сигарет з 2022 року скоротився майже вдвічі

15:07

Зеленський підписав закон про примусову евакуацію дітей із небезпечних регіонів

14:52

Кінопремія "Actor Awards-2026": названо найкращі акторські роботи у фільмах

14:42

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати УкраїніВідео

14:39

Завжди простягнуть руку допомоги: у які дні народжуються найтурботливіші люди

14:32

Нову назву вже нанесли на карти: яке місто ледь не назвали на честь Леніна

14:15

Від попелиці і навіть колорадського жука: яку квітку посадити на городі від шкідників

13:47

Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

13:43

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

13:42

Урожаю яблук, груш і вишень не буде: що потрібно зробити в саду після морозів

13:17

"Щось у них несеться": Позитив заговорив про роман колишньої дружини і Потапа

13:07

В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

12:57

Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"Відео

Реклама
12:43

Вечеря за дві секунди: паста, від якої всі будуть у захватіВідео

12:34

Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну

12:33

"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

12:14

У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста

12:01

У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго назвало причину

11:58

Перманентний макіяж: що приховують майстри і чого бояться клієнтки

11:54

"Багатодітна мама": зірка "Кріпосної" повідомила радісну новину

11:43

Максим Галкін підняв усіх на вуха: що він зробив для Алли Пугачової

11:38

Нова турецька драма "Сльози Дженнет" на телеканалі Бігуді: коли дивитися

11:23

Щоб сукуленти не тягнулися вгору: як і коли потрібно проводити обрізку

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти