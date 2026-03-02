'У разі необхідності': Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

Унаслідок ударів було ліквідовано десятки високопоставлених чиновників Тегерана.

Трамп не виключає відправки наземних військ США до Ірану / Колаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

Головне з новини:

Трамп не виключає введення військ в Іран

Epic Fury випереджає графік операції

США заявляють про десятки ліквідованих лідерів Тегерану

США можуть розглянути відправку сухопутних військ до Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток операції Epic Fury. Про це президент Дональд Трамп заявив у коментарі для New York Post, підкресливши, що не виключає жодного сценарію, якщо він буде "необхідним для досягнення цілей".

Що сказав Трамп

Американський лідер наголосив, що не повторюватиме традиційних запевнень президентів про відсутність планів щодо введення військ:

"Я не кажу, що військ не буде. Я кажу: ймовірно, вони не знадобляться - або будуть, якщо це буде необхідно".

За його словами, операція Epic Fury просувається "значно швидше, ніж очікувалося". Трамп заявив, що внаслідок ударів було ліквідовано десятки високопоставлених представників іранського керівництва.

Операція може завершитися раніше

1 березня президент припускав, що кампанія проти Ірану триватиме близько чотирьох тижнів. Однак тепер він натякає на можливе скорочення термінів.

Трамп повідомив, що американські сили досягли результатів, які планувалися на кілька тижнів, буквально за добу:

"Ми йдемо за графіком, значно випереджаючи його в плані лідерів – 49 вбитих. Це мало зайняти, як ми вважали, щонайменше чотири тижні, а ми зробили це за один день".

Контекст

Операція Epic Fury стала відповіддю Вашингтона на дії Тегерана, які США розцінюють як загрозу для своїх інтересів і союзників у регіоні. Заяви Трампа свідчать, що Білий дім готовий до подальшої ескалації, якщо дипломатичні чи військові цілі не будуть досягнуті повітряними ударами.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Як загострення навколо Ірану вплине на Україну - думка журналіста

Як писав Главред, тривала військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану може істотно змінити глобальний інформаційний та політичний порядок денний, через що війна Росії проти України ризикує відійти на другий план. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.

Він зазначив, що наразі провідні світові ЗМІ зосереджують основну увагу саме на подіях на Близькому Сході, що безпосередньо впливає на сприйняття ситуації міжнародною аудиторією. На його думку, найбільший резонанс на Заході викликають ті події, які мають прямий вплив на повсякденне життя людей або їхні економічні інтереси.

"Масова атака Росії на Дніпро вчора в інформаційному полі виглядає менш значущою, ніж удари по світових економічних центрах - Дубаю або Абу-Дабі, або закриття їх аеропортів", - пояснив журналіст.

Операція США проти Ірану - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран під час атак безпілотниками застосовує тактику, яка нагадує підходи Росії у війні проти України, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Крім того, в Ірані повідомили про пошкодження великого ядерного об’єкта в Натанзі, одному з ключових центрів їхньої ядерної програми, внаслідок ударів США та Ізраїлю. Посол країни в ООН підтвердив, що атакою був уражений саме Натанз.

Також Трамп також заявив, що США планують продовжувати операцію проти Тегерана, і прогнозує, що вона може тривати близько чотирьох-п’яти тижнів.

Про джерело: New York Post New York Post - одна з найбільших американських газет. Заснована в 1801 році. Наклад (в 2007 році) 625 тисяч примірників у звичайні дні і 386 тисяч примірників — у неділі. З 1993 року газета належить компанії News Corporation американського медіа-магната Руперта Мердока. У 1996 році Post випустив інтернет-версію газети, пише Вікіпедія.

