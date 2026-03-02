Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт

Подорожчання логістики та інфляційний тиск суттєво вплинули на формування нових цін на фрукти.

https://glavred.net/economics/bolshe-ne-narodnaya-cena-v-ukraine-stremitelno-podorozhal-lyubimyy-frukt-10745414.html Посилання скопійоване

Виробники підвищують ціни на яблука через зростання витрат на енергоносії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Яблука в супермаркетах подорожчали до 70 грн/кг

Ціни зросли через витрати на енергію та логістику

Ризик подальшого подорожчання зберігається

В Україні помітно подорожчали якісні яблука — на початку березня роздрібні ціни на популярні сорти, зокрема Golden Delicious і Red Chief, у супермаркетах сягнули близько 70 грн за кілограм. Про це повідомляє EastFruit.

Чому виробники піднімають ціни

"Виробники та ринок загалом працюють в умовах значно вищих витрат на енергію, зберігання, логістику та робочу силу. Сьогодні ми вже бачимо роздрібні ціни на якісне сортове яблуко на рівні близько 70 грн за кілограм, що ще кілька років тому здавалося малоймовірним", — повідомила Катерина Звєрєва, директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації, керівниця EastFruit. — "З урахуванням пошкодження переважно кісточкових, але і яблучних садів зимовими морозами, ризики подальшого зростання цін залишаються високими". відео дня

Де яблука дешевші

За словами експертки, ситуація на ринку залишається неоднорідною — вартість яблук суттєво залежить від якості продукції та місця продажу.

"На базарах яблука можна знайти від 40 грн/кг і вище, тоді як у мережевих супермаркетах, зокрема дискаунтерах, іноді пропонуються дешевші позиції за рахунок меншого калібру або нижчої якості партій", — зазначила Звєрєва. — "Однак психологічний рубіж у 70 грн/кг для якісного сортового яблука вже фактично подолано".

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що стало причиною подорожчання

Фахівці зазначають, що ще кілька років тому середня ціна яблук в Україні становила 15–20 грн за кілограм.

Нинішнє подорожчання пов’язують із загальним інфляційним тиском, зростанням витрат на енергоносії, логістику та зберігання, а також сезонним скороченням пропозиції якісних яблук наприкінці маркетингового періоду.

Коли в Україні можуть підскочити ціни — думка експерта

Як писав Главред, запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців у межах зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом може суттєво ускладнити роботу малого бізнесу. Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив кандидат економічних наук, викладач кафедри бізнес-економіки та підприємництва КНЕУ Максим Будяєв.

За словами експерта, введення ПДВ для ФОП передбачатиме збільшення обсягу фінансової звітності та адміністративних процедур, що створить додаткове навантаження на підприємців.

"Це збільшить навантаження на підприємства і може призвести до помилок при подачі документів", — зазначив він.

Будяєв вважає, що додаткові податкові витрати бізнес, ймовірно, закладатиме у кінцеву вартість товарів і послуг, що позначиться на споживачах.

"Більш того, підвищення податків негативно вплине як на споживачів, так і на конкурентоспроможність бізнесу через можливе підвищення цін для покриття додаткових витрат", — додав експерт.

Зміна цін на продукти - новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Крім того, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Нагадаємо, в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Крестьянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред