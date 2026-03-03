Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Велика хвиля скоро прийде": США завдадуть нового удару по Ірану впродовж 24 годин

Анна Ярославська
3 березня 2026, 07:32
Штати розширюють військову операцію. Визначено цілі для нових атак.

Трамп, удари по Ірану
Конфлікт США та Ірану: очікується посилення ударів і нові цілі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП, Shot

Коротко:

  • США посилять удари по Ірану, цілі визначено
  • Трамп заявив, що операція розвивається "з випередженням графіка"
  • Президент США пообіцяв відповідь на атаку на посольство в Ер-Ріяді

США готуються значно збільшити кількість атак в Ірані впродовж наступних 24 годин. Перший етап атак дозволив послабити оборону Ірану. На даний момент визначені нові цілі. Про це повідомив CNN високопоставлений американський чиновник.

відео дня

На наступному етапі удари будуть зосереджені на знищенні ракетного виробництва Ірану, безпілотних літальних апаратів і військово-морського флоту.

Високопоставлений чиновник також заявив, що запаси ракет вичерпуються, особливо ракет Tomahawk для ураження наземних цілей і винищувачів-перехоплювачів SM-3.

"Ми ще навіть не почали наносити їм сильні удари. Велика хвиля ще не настала. Велика хвиля скоро прийде", - сказав в інтерв'ю CNN президент Дональд Трамп.

Президент США також зазначив, що, на його думку, війна з Іраном триватиме чотири тижні, але вона йде "з випередженням графіка".

В Ер-Ріяді атаковано посольство США

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, прогриміли вибухи. У Міноборони країни заявили, що два безпілотники атакували американське посольство. Виникла пожежа, пише The Guardian.

"Посольство США в Ер-Ріяді зазнало атаки двох БПЛА. На території дипмісії сталося загоряння", - повідомили в міністерстві.

На кадрах, які з'явилися в ЗМІ, видно, як масивний стовп чорного диму піднявся над будівлею посольства.

Fox News повідомило в свою чергу, що на момент удару дипмісія була порожня і постраждалих немає.

У свою чергу, Трамп пообіцяв відповісти на удари по посольству США в Ер-Ріяді.

На питання про те, якою буде відповідь США, президент сказав: "Ви скоро дізнаєтеся".

Також Трампа запитали, чи турбує його можливість інших потенційних атак на американські об'єкти.

"Ні, це частина війни. Це частина війни, подобається це людям чи ні, так воно і є", - сказав він.

Знімок екрана

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів". На питання про те, кого він хотів би бачити на чолі Ірану, він відповів: "У мене є три дуже хороших кандидати".

Також Трамп заявив, що США можуть розглянути відправку сухопутних військ до Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток операції Epic Fury. За його словами, він не виключає жодного сценарію, якщо він буде "необхідний для досягнення цілей".

Держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що найпотужніші удари США по Ірану ще попереду, поки Вашингтон не досягне всіх поставлених цілей.

"Я не збираюся розкривати деталі наших тактичних зусиль, але найсильніші удари від військових США ще попереду. Наступна фаза буде ще більш нищівною для Ірану, ніж зараз", – повідомив Рубіо.

Як починалася операція США в Ірані

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав іранську армію скласти зброю, а жителів Ісламської Республіки - "взяти свою долю у власні руки".

В результаті операції загинув верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї. За даними агентства Fars News Agency, напад стався рано вранці в суботу, коли Хаменеї "перебував у своєму кабінеті в будинку лідера" і "виконував свої обов'язки".

Також загинув командувач Корпусом вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур, іранський міністр оборони Азіз Насірзаде і начальник генерального штабу збройних сил Абдулрахім Мусаві.

Іран у відповідь завдав ударів по ізраїльській території і по військових базах США на Близькому Сході.

Як загострення на Близькому Сході вплине на переговори України і РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через активні бойові дії в регіоні Близького Сходу питання попередньо запланованих переговорів з РФ, які мали відбутися орієнтовно 5-6 березня в Абу-Дабі, поки залишається невирішеним.

"Поки що через ці бойові дії на сьогоднішній день ми не можемо підтвердити, що зустріч відбудеться саме в Абу-Дабі, але тим не менше ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна відбутися, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч, і зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - сказав він.

Інші новини:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Дональд Трамп
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не лише захист США": Венс назвав справжню причину війни проти Ірану

"Не лише захист США": Венс назвав справжню причину війни проти Ірану

09:22Світ
"Подарунок для Путіна": в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном

"Подарунок для Путіна": в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном

08:18Світ
"Велика хвиля скоро прийде": США завдадуть нового удару по Ірану впродовж 24 годин

"Велика хвиля скоро прийде": США завдадуть нового удару по Ірану впродовж 24 годин

07:32Світ
Реклама

Популярне

Більше
Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Китайський гороскоп на сьогодні 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Китайський гороскоп на сьогодні 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

Останні новини

09:36

"Вилитий Філіп": Анастасія Стоцька приголомшила виглядом своїх дітей

09:22

"Не лише захист США": Венс назвав справжню причину війни проти ІрануВідео

09:14

РФ атакувала Одеську область: пошкоджено портову інфраструктуру

09:13

Що буде, якщо посадити дині та кавуни поруч: 3 причини зробити це в 2026 роціВідео

09:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 березня (оновлюється)

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
08:53

"Сакральність" ні до чого: чому Одеса стратегічно важлива для Кремля

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:18

"Подарунок для Путіна": в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном

07:32

"Велика хвиля скоро прийде": США завдадуть нового удару по Ірану впродовж 24 годин

Реклама
06:53

У Харкові - вибухи: уламки дрона РФ пошкодили висотки та авто

05:56

"Не зробив мені пропозицію": Сумська здивувала зізнанням про особисте

05:30

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

04:41

Дивні радянські реалії: з яким абсурдом стикався кожен житель СРСР

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

03:39

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у РосіїВідео

03:07

Мрійники та фантазери: три знаки зодіаку, у яких голова у хмарах

02:55

49-річний син Шер заарештований вдруге за два дні - подробиці

02:34

Запрограмовані на успіх: чим особливі люди, народжені у березні

02:12

Чмерковський під час гастролей по США потрапив до лікарні - що сталося

02:08

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

Реклама
02:00

Чоловік зрадниці Ані Лорак відмовився мати з нею дітей - причина

01:31

Перестав приховувати: Усик заговорив про політичні амбіції

01:30

РФ планує напад на країни НАТО: названо дату нової війни в ЄвропіВідео

01:02

Сода з оцтом не допоможуть: кухонні звички, які тихо "вбивають" труби

02 березня, понеділок
23:57

Цибуля виросте розміром з кулак: проста схема посіву без пікіруванняВідео

23:50

Марія Бурмака розповіла топ-жарт від Ніни Матвієнко

23:09

Розширення відстрочок від мобілізації: важливі зміни в Резерв+

23:02

Алан Бадоєв зізнався, на які кошти живе під час війни

22:57

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

22:54

Майже пів століття носило ім’я пілота Нестерова: про яке українське місто йде мова

22:15

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

22:07

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:05

Чи став напад на Іран відкриттям другого фронту світової війни: аналіз ГорбачаПогляд

22:02

Як і коли сіяти цибулю чорнушку, щоб отримати великі цибулини вже цього року

21:57

Зірку "Холостяка-14" Половінкіну забрала "швидка" - деталі

21:57

Скандал на Паралімпіаді-2026: українську форму не допустили – яка причина

21:45

Ольга Сумська розповіла про важливу подію в житті дочки: "Вір у себе"

21:45

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:05

РФ готує новий наступ: Коваленко назвав, які напрямки під загрозою

20:49

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

Реклама
20:40

Складний тест на IQ: лише генії знайдуть перевернуті числа 47 та 37 за 13 секунд

20:11

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

19:55

Незважаючи на потепління: Тернопільщину накриє негода з туманом

19:50

Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт

19:39

Накип більше не проблема: неймовірно простий спосіб очищення чайника за лічені хвилиниВідео

19:28

Плита засяє за лічені хвилини: простий спосіб допоможе відмити її без зайвих зусиль

18:56

США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

18:40

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

18:29

В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

18:26

Стрибок одразу на 10 гривень: бензин в Україні скоро може різко подорожчати

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти