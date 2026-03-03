"Велика хвиля скоро прийде": США завдадуть нового удару по Ірану впродовж 24 годин

Штати розширюють військову операцію. Визначено цілі для нових атак.

Конфлікт США та Ірану: очікується посилення ударів і нові цілі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП, Shot

Коротко:

США посилять удари по Ірану, цілі визначено

Трамп заявив, що операція розвивається "з випередженням графіка"

Президент США пообіцяв відповідь на атаку на посольство в Ер-Ріяді

США готуються значно збільшити кількість атак в Ірані впродовж наступних 24 годин. Перший етап атак дозволив послабити оборону Ірану. На даний момент визначені нові цілі. Про це повідомив CNN високопоставлений американський чиновник.

На наступному етапі удари будуть зосереджені на знищенні ракетного виробництва Ірану, безпілотних літальних апаратів і військово-морського флоту.

Високопоставлений чиновник також заявив, що запаси ракет вичерпуються, особливо ракет Tomahawk для ураження наземних цілей і винищувачів-перехоплювачів SM-3.

"Ми ще навіть не почали наносити їм сильні удари. Велика хвиля ще не настала. Велика хвиля скоро прийде", - сказав в інтерв'ю CNN президент Дональд Трамп.

Президент США також зазначив, що, на його думку, війна з Іраном триватиме чотири тижні, але вона йде "з випередженням графіка".

В Ер-Ріяді атаковано посольство США

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, прогриміли вибухи. У Міноборони країни заявили, що два безпілотники атакували американське посольство. Виникла пожежа, пише The Guardian.

"Посольство США в Ер-Ріяді зазнало атаки двох БПЛА. На території дипмісії сталося загоряння", - повідомили в міністерстві.

На кадрах, які з'явилися в ЗМІ, видно, як масивний стовп чорного диму піднявся над будівлею посольства.

Fox News повідомило в свою чергу, що на момент удару дипмісія була порожня і постраждалих немає.

У свою чергу, Трамп пообіцяв відповісти на удари по посольству США в Ер-Ріяді.

На питання про те, якою буде відповідь США, президент сказав: "Ви скоро дізнаєтеся".

Також Трампа запитали, чи турбує його можливість інших потенційних атак на американські об'єкти.

"Ні, це частина війни. Це частина війни, подобається це людям чи ні, так воно і є", - сказав він.

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів". На питання про те, кого він хотів би бачити на чолі Ірану, він відповів: "У мене є три дуже хороших кандидати".

Також Трамп заявив, що США можуть розглянути відправку сухопутних військ до Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток операції Epic Fury. За його словами, він не виключає жодного сценарію, якщо він буде "необхідний для досягнення цілей".

Держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що найпотужніші удари США по Ірану ще попереду, поки Вашингтон не досягне всіх поставлених цілей.

"Я не збираюся розкривати деталі наших тактичних зусиль, але найсильніші удари від військових США ще попереду. Наступна фаза буде ще більш нищівною для Ірану, ніж зараз", – повідомив Рубіо.

Як починалася операція США в Ірані

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав іранську армію скласти зброю, а жителів Ісламської Республіки - "взяти свою долю у власні руки".

В результаті операції загинув верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї. За даними агентства Fars News Agency, напад стався рано вранці в суботу, коли Хаменеї "перебував у своєму кабінеті в будинку лідера" і "виконував свої обов'язки".

Також загинув командувач Корпусом вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур, іранський міністр оборони Азіз Насірзаде і начальник генерального штабу збройних сил Абдулрахім Мусаві.

Іран у відповідь завдав ударів по ізраїльській території і по військових базах США на Близькому Сході.

Як загострення на Близькому Сході вплине на переговори України і РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через активні бойові дії в регіоні Близького Сходу питання попередньо запланованих переговорів з РФ, які мали відбутися орієнтовно 5-6 березня в Абу-Дабі, поки залишається невирішеним.

"Поки що через ці бойові дії на сьогоднішній день ми не можемо підтвердити, що зустріч відбудеться саме в Абу-Дабі, але тим не менше ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна відбутися, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч, і зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - сказав він.

