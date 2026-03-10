Багато загиблих та поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янська

Внаслідок авіаударів пошкоджено 6 багатоповерхівок та 10 автомобілів.

Росіяни скинули бомби на Слов'янськ / Колаж: Главред, фото: Вадим Філашкін

Що відомо:

РФ дарила по Слов'янську

Внаслідок атаки загинули та постраждали люди

Бомбами пошкоджені житлові будинки та автомобілі

Російські окупанти скинули на центр Слов'янська три авіабомби. Вони вбили та поранили багато цивільних. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вже відомо про щонайменше 4 загиблих та 16 поранених. Серед поранених 14-річна дівчинка.

Росіяни пошкодили 6 багатоповерхівок та 10 машин.

"На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість постраждалих та обсяги завданої шкоди встановлюємо. Фіксуємо всі обставини чергового російського воєнного злочину", - зазначив Філашкін.

РФ змінила тактику застосування "Шахедів" - думка експерта

Радник міністра оборони України, експерт з систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестов заявляв, що російські окупаційні війська змінили тактику застосування ударних БПЛА типу "Шахед" для ударів по Україні.

За його словами, ворог зосередив їхнє використання вздовж лінії фронту.

Він також додав, що російські війська спостерігають, як українська сторона результативно знищує "Шахеди" різними засобами, і намагаються знайти спосіб протидіяти цьому.

Удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання в різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються промислові об'єкти та портова інфраструктура.

Повітряні Сили повідомили, що протиповітряна оборона України збила або придушила 19 ракет і 453 безпілотника. Серед знищених цілей - вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 і 11 крилатих ракет "Калібр".

Російські окупанти атакували поїзд Київ - Суми безпілотником. Це сталося вранці 8 березня. На момент удару в поїзді було 200 пасажирів. У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

У Нафтогазі повідомили, що РФ кілька днів поспіль масовано атакувала дронами об'єкти газовидобутку на Полтавщині. Через обстріли РФ робота низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинена.

Про персону: Вадим Філашкін Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

