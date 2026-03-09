'Ціною життя': загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

https://glavred.net/war/cenoy-zhizni-pogib-geroy-ukrainy-kombrig-39-y-brigady-takticheskoy-aviacii-dovgach-10747400.html Посилання скопійоване

Сьогодні, 9 березня, під час виконання бойового завдання на Східному напрямку загинув український пілот, Герой України, командир 39-ї бригади тактичної авіації полковник Олександр Довгач. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що він виконував бойове завдання в умовах значної переваги противника в повітрі та потужної протидії з боку ворожих систем протиповітряної оборони.

"Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...", - йдеться у повідомленні.

В Повітряних силах зазначили, що Довгач був не лише командиром, а й досвідченим бойовим льотчиком і лідером для своїх підлеглих. Із початку повномасштабного вторгнення бригада під його керівництвом завдавала точних ударів по позиціях російських військ.

Він здійснив сотні бойових вильотів, під час яких уражав командні пункти, військову техніку та засоби зв’язку противника. Також неодноразово забезпечував прикриття ударної й бомбардувальної авіації, брав участь у знищенні ворожих дронів і ракет. Брав участь у бойових діях за Київщину, Харківщину, Херсонщину та острів Зміїний.

"Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії. Обставини встановлюються. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким... Честь Герою!", - резюмували в Повітряних силах ЗСУ.

