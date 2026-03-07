Рус
Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з Харкова

Ангеліна Підвисоцька
7 березня 2026, 10:26
Російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Харкові
удар по Харькову
РФ вдарила по Харкову / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ завдала ракетного удару по Харкову
  • В результаті атаки зруйновано будинок
  • Російська ракета вбила дітей з мамами

Російські окупанти вдарили ракетою по житловому багатоквартирному будинку у Харкові. Внаслідок атаки загинули люди. Серед них є двоє дітей. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що російська ракета вбила вчительку початкових класів ліцею №6. Разом з жінкою загинув і її маленький син, який навчався лише у другому класі.

Також серед загиблих знайшли тіла учені восьмого класу ліцею №16 та її мами.

"Близьким та рідним усіх загиблих цієї ночі - глибокі співчуття. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку тривають", - зазначив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що загиблими дітьми виявились 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Загалом там загинуло 7 людей. Під завалами могли перебувати 14 людей.

Внаслідок атаки постраждали 15 людей. Медики госпіталізували чотирьох поранених, серед яких 11-річний хлопчик. Він перебуває у вкрай важкому стані. Також з цієї родини постраждав 6-річний хлопчик. У нього забої.

    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини

Росія змінила тактику ударів "Шахедами" - думка експерта

Радник міністра оборони України, експерт із систем РЕБ та зв’язку Сергій Бескрестнов заявив, що російські окупаційні війська змінили тактику використання ударних дронів "Шахед" і почали активніше застосовувати їх уздовж лінії фронту.

За його словами, росіяни намагаються зменшити втрати безпілотників у тилу, тому тепер використовують їх на глибину від 0 до 20 км від фронту. Значна частина таких дронів має онлайн-керування. За його словами, раніше такої активності "Шахедів" поблизу лінії бойових дій не фіксували.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 березня російські окупанти атакували Україну десятками безпілотників. Також надходила інформація про пуски ракет, зокрема "Калібрів" із Чорного моря та "Цирконів" із території тимчасово окупованого Криму.

У Харкові балістична ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі, спричинивши масштабні руйнування та пожежу. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок атаки загинули щонайменше семеро людей, серед них діти.

Раніше російські окупаційні війська атакували БПЛА один із пасажирських поїздів в Миколаєві. Внаслідок удару почалась пожежа, є поранений.

10:26Україна
