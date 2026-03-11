Рус
РФ завдала удару дронами по Харкову, є жертви та поранені: що відомо

Анна Ярославська
11 березня 2026, 08:31оновлено 11 березня, 09:23
Удар "Шахеда" припав на приватний сектор Шевченківського району.
Рятувальник ДержЧС, дрон
Після атаки дронів у Харкові є жертви та поранені / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Армія Inform

Коротко:

  • РФ завдала удару дроном по Шевченківському району Харкова
  • Є жертви та поранені

Вранці 11 березня російська окупаційна армія атакувала Харків. В результаті удару по цивільному підприємству є жертви та поранені. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Зафіксовано удар "шахеда" по приватному сектору Шевченківського району. Деталі з'ясовуємо", - повідомив він о 08:04.

відео дня

Терехов уточнив, що окупанти завдали удару по цивільному підприємству.

За попередніми даними, дві людини загинули. Крім того, ще п'ятеро людей постраждали.

Оновлено. Станом на 08:56 кількість постраждалих зросла до шести.

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов заявив, що медики надають допомогу постраждалим внаслідок атаки РФ на цивільне підприємство у Харкові.

У лікарні зараз перебувають 47-річна, 50-річна та 60-річна жінки, а також чоловіки 39 та 49 років. За попередніми даними, у всіх – вибухові поранення із травмами різного ступеня.

РФ завдала удару дронами по Харкову, є жертви та поранені: що відомо
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ на Харків - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 10 березня армія РФ атакувала Харків дронами. В результаті ворожого удару постраждали чотири людини, зокрема, 10-річна дівчинка.

Увечері 9 березня російські окупаційні війська атакували Індустріальний район Харкова бойовим безпілотником. В результаті удару постраждали щонайменше шестеро людей, серед них - 16-річна дівчина і малолітня дитина.

В ніч на 7 березня російські війська здійснили масштабну атаку по території України. У Харкові ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок. За словами міського голови Ігоря Терехова, в результаті атаки загинули щонайменше семеро людей.

Серед загиблих є двоє дітей. Російська ракета забрала життя вчительки початкових класів ліцею №6 та її маленького сина, який навчався у другому класі. Також під завалами знайшли тіла учениці восьмого класу ліцею №16 та її матері.

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

