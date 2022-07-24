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У Німеччині ошелешили заявою про гальмування поставок зброї в Україну: буде тільки в кінці року

24 липня 2022, 13:47

Федеральна рада безпеки Німеччини три тижні розглядає заявку про постачання ЗРК Iris-t SLM.

Німеччина, Iris-T
Німеччина гальмує поставки зброї в Україну / Колаж pixabay , defenceredefined.com.cy

Німеччина намагається всіляко загальмувати передачу Україні обіцяних зенітно-ракетних комплексів Iris-T SLM. Цей процес блокує Федеральна рада безпеки, через що поставки необхідної нам зброї можуть затриматися до кінця року. Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Збройова компанія Diehl Defense повинна була продати Україні 11 таких ракетних комплексів за рахунок фінансової підтримки, яку надало німецьке Міністерство економіки. Ці ЗРК вже могли б бути на передовій, якби не німецька Федеральна рада безпеки, яка вже три тижні розглядає заявку.

"Тут не можна надати ніяку інформацію. Ми принципово не коментуємо поточні угоди з іншими країнами", — сказав представник уряду Німеччини.

Повідомляється, що одна установка коштує 140 млн євро. Відповідно всі вони повинні обійтися в 1,5 млрд євро. Джерело видання приголомшило тим, що Україна може отримати один зенітно-ракетний комплекс лише в кінці року. За його даними, німецька Рада безпеки проводить таємні наради. Однак невідомо, що саме там обговорюють, залишається тільки здогадуватися.

Система ППО IRIS-Т - характеристики

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Його розробила німецька компанія Diehl Defence.

Згідно з даними у відкритих джерелах, дальність пуску ракет з такого комплексу приблизно 25 кілометрів, а швидкість польоту ракети – 1020 метрів за секунду або 3672 кілометрів за годину.

Пускова установка має вісім ракет.

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Зброя Україні від Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначав, що ФРН поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. У своєму виступі в Бундестазі німецький лідер заявив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".

Також раніше Андрій Мельник зазначав, що таку ППО Україні можуть передати у жовтні цього року. За його словами, вона одразу захищатиме Київ, а в наступні роки – й інші міста України.

На фоні обіцянок Німеччини про надання різної зброї Україні не раз розгорталися суперечки та скандали. Зокрема, у ФРН критикували федерального канцлера Олафа Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

У німецьких ЗМІ зазначали, що Шольц, попри свої обіцянки, значно скоротив поставки озброєння в Україну. Зазначається, що Україна за останні три тижні отримала всього дві поставки – 42 тисячі пайків та 102 неброньованих автомобілі. Хоча 21 червня уряд ФРН оприлюднив повний перелік зброї, яку готує для передачі Україні у межах військової допомоги, і він включав у себе цілий ряд озброєння.

20 липня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що у Збройних силах Німеччини (Бундесвері) закінчуються ресурси для надання військової допомоги Україні.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення постачання зброї Німеччина
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