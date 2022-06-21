САУ Gepard, системи ППО IRIS-T та інше: Німеччина оприлюднила список зброї, яку дасть Україні

Німеччина оприлюднила список зброї, яку дасть Україні/ Коллаж Википедия, pixabay

Уряд Німеччини у вівторок, 21 червня, оприлюднив повний перелік зброї, яку готує для передачі Україні у межах військової допомоги.

Відповідний список був опублікований на сайті німецького уряду. При цьому зазначається, що частина техніки поставлятиметься зі складів бундесверу. Іншу частину надаватимуть від промисловості, яка отримуватиме за це кошти завдяки ініціативі уряду з модернізації.

У списку є, зокрема, САУ Gepard, комплекси ППО IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Німеччина надасть Україні:

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання й запасні частини;

54 бронетранспортери M113 з озброєнням (самі системи з Данії, переобладнання фінансує ФРН);

30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6 тисяч зенітних боєприпасів;

систему протиповітряної оборони IRIS-T;

3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами;

10 протидронових гармат;

10 броньованих машин;

80 пікапів Toyota;

22 ваговози;

система протибатарейної боротьби COBRA тощо.

Також Україна отримає 100 тисяч аптечок першої допомоги, 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних пристроїв, розвідувальні безпілотники, 4 мобільних дистанційно керованих і захищених пристроїв розмінування та інше.

Раніше в Німеччині заявили, що незабаром бійці ЗСУ завершать курс навчання з метою використання німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Після цього гаубиці можна буде відправити до України і передати українській армії у зону бойових дій.

Нагадаємо, Словаччина мала поставити Україні танки Т-72 і натомість отримати німецькі машини Leopard 2A4. Однак домовитися з Німеччиною не вдалося, оскільки словацька держава вважає, що 15 танків недостатньо для національної оборони країни. Наразі Братислава шукає інші можливості надати військову допомогу Києву.

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