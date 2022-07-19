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"Шкода репутації": Шольц обдурує Україну в питанні постачання зброї - Welt

19 липня 2022, 22:20

Німецький канцлер продовжує обіцяти, що його країна наростить поставки, проте судячи зі списку від федерального уряду, вони лише скорочуються.

колаж Зеленський, Шольц, гаубиця
Шольц обдурив Україну і скорочує поставки озброєння / колаж фото ru.wikipedia.org і сайт президента України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, попри свої обіцянки, значно скоротив поставки озброєння в Україну, повідомляє видання Welt.

За інформацією ЗМІ, німецький канцлер продовжує обіцяти, що його країна наростить поставки, проте судячи зі списку від федерального уряду, вони тільки скорочуються.

Відомо, що Берлін вперше оприлюднив список поставок ще 21 червня, але з тих пір тричі оновлював його. Згідно з цими відомостями, Україна за останні три тижні отримала всього дві поставки - 42 тисячі пайків та 102 неброньованих автомобіля.

Німецька опозиція вже критикує позицію Уряду Німеччини.

"Публічна промова і дії у федеральному уряді явно відрізняються. Це ганьба", - заявив один з лідерів фракції ХДС/ХСС в бундестазі Торстен Фрай.

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За його словами, небажання постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини.

Зброя від Німеччини для України

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з" Вільної демократичної партії " прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.

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