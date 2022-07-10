У Німеччині незадоволені обсягами військової допомоги Україні і пригрозили тяжкими наслідками

У Бундестазі дорікнули Шольцу через допомогу Україні.
Німеччина надає Україні недостатню кількість озброєння. Як вважає голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман, це може викликати тяжкі наслідки в майбутньому.
"Якщо ми щодо України і далі будемо так мало робити, ми повинні будемо відповідати за історично важкі наслідки і проблеми", - підкреслила Штрак-Циммерман в Twitter.
Вона додала, що уряд на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцом не вжив жодних заходів для того, щоб збільшити поставки зброї для України.
"Ні в якому разі так не повинно тривати далі. Я очікую від адміністрації канцлера ясне лідерство і відповідні дії. Оскільки тут все, як і раніше - без змін", - заявила чиновник.
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Зброя від Німеччини для України
Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяної владою ФРН важкої зброї - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.
Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.
До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.
Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з "Вільної демократичної партії" прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.
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