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Лишилося мало ресурсів: у Німеччині заявили, що в них закінчуються запаси зброї для України

20 липня 2022, 11:49

Проте ФРН продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.

Кристин Ламбрехт, Германия, танки
У Німеччині заявили, що в них закінчуються запаси зброї для України/ Facebook Christine Lambrecht, Вікіпедія

У Збройних силах Німеччини (Бундесвері) закінчуються ресурси для надання військової допомоги України.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до французько-німецької бригади у місті Мюльгайм, пише Die Welt. Вона зазначила, що про такий стан речей уже відомо українській стороні.

"У нас залишилося мало можливостей для передавання (зброї) з Бундесверу. Я чітко заявляю про це і мій колега (міністр оборони України Олексій Резніков – ред.) в курсі", – сказала Ламбрехт.

Проте вона запевнила, що Німеччина і далі підтримуватиме Україну у її боротьбі проти російської збройної агресії.

Зброя Україні від Німеччини

Раніше на фоні обіцянок Німеччини про надання різної зброї Україні не раз розгорталися суперечки та скандали. Зокрема, у ФРН критикували федерального канцлера Олафа Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Нещодавно у німецьких ЗМІ зазначали, що Шольц, попри свої обіцянки, значно скоротив поставки озброєння в Україну. Зазначається, що Україна за останні три тижні отримала всього дві поставки – 42 тисячі пайків та 102 неброньованих автомобілі. Хоча 21 червня уряд ФРН оприлюднив повний перелік зброї, яку готує для передачі Україні у межах військової допомоги, і він включав у себе цілий ряд озброєння.

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