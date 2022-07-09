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Німеччина вигадала, як прискорити поставки зеніток Gepard в Україну - Spiegel

9 липня 2022, 19:36

Україна має отримати 30 зенітних установок, а військовослужбовці ЗСУ вже проходять підготовку в Німеччині.

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Німеччина вирішила питання поставок озброєння в Україну / колаж фото Bundeswehr/Oliver Schmidt, РБК - Україна

На тлі повномасштабної війни в Україні, влада Німеччини нарешті знайшла спосіб значно прискорити поставки нашій країні зенітних самохідних установок Gepard, пише видання Spiegel.

За інформацією ЗМІ, вже протягом найближчих місяців налагодять виробництво боєприпасів та Gepard, які відразу ж відправлять в Україну - в Міноборони Норвегії вже знайшовся виробник, який забезпечить ці важливі поставки озброєння.

Відомо, що головна проблема в німецькими Gepard полягає в тому, що зараз доступно менш ніж 60 000 снарядів, але тепер компанія з Норвегії зобов'язалася запустити виробництво спеціальних 35-мм снарядів.

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Як очікується, наша країна має отримати 30 зенітних установок, а військовослужбовці ЗСУ вже проходять підготовку в Німеччині.

Поставки зброї Україні

Як повідомляв Главред, союзники по НАТО продовжать постачати зброю Україні стільки, скільки знадобиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Послання таке: ми будемо продовжувати робити це-і робити це інтенсивно-до тих пір, поки це необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе", – сказав Олаф Шольц 29 червня на другий день саміту НАТО в Мадриді.

1 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна передасть Україні додатково шість гаубиць Caesar і значна кількість бронетехніки.

7 липня Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.

За словами Ламбрехт, Німеччина підтримує Україну, але має подумати і про свою безпеку

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