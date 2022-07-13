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САУ Panzerhaubitzen 2000, танки Gepard, Stinger: у Німеччині опублікували список зброї для України

13 липня 2022, 07:35

З міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини не повідомляє про способи і часу поставок до тих пір, поки передача не відбудеться.

САУ Panzerhaubitzen 2000
Німеччина передасть Україні 7 самохідних гаубиць калібру 155 мм Panzerhaubitzen 2000 / Фото Вікіпедія, pixabay.com

Уряд Німеччини опублікував оновлений список військової техніки, озброєння та інших засобів, призначених для України. Частину цієї військової допомоги Київ має отримати найближчим часом.

На сайті Міноборони Німеччини зазначається, що на ініціативи з модернізації з державного бюджету було виділено додатково до 2 мільярдів євро. Кошти призначені передусім для України, але також вони підуть на фінансування обов'язкових внесків країни до європейського фонду миру.

Таким чином, Німеччина передасть Україні:

  • 900 протитанкових гранатометів і 3000 боєприпасів до них;
  • 14 900 протитанкових мін;
  • 500 зенітних ракет Stinger;
  • 2 700 протиповітряних ракет Стріла;
  • 7 самохідних гаубиць калібру 155 мм Panzerhaubitzen 2000;
  • 21,8 мільйона патронів до пістолетів;
  • 50 снарядів, так званих "бункерних кулаків";
  • 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами і затворами;
  • 100 000 ручних гранат;
  • 5 300 зарядів вибухової речовини;
  • 100 000 метрів детонуючого шнура і 100 000 вибухових капсулів;
  • 350 000 детонаторів;
  • 10 500 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • 10 гармат для ураження безпілотників;
  • 14 датчиків і глушників для захисту від безпілотників;
  • 100 автоматичних форсунок;
  • 28 000 бойових касок;
  • 15 піддонів з одягом;
  • 280 одиниць автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
  • 100 наметів;
  • 12 електрогенераторів;
  • 6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 125 біноклів;
  • 1200 лікарняних ліжок;
  • 18 піддонів з медикаментами і 60 хірургічних світильників;
  • захисний одяг, хірургічні маски;
  • 10 000 спальних мішків;
  • 600 пар окулярів для стрільби;
  • 1 радіочастотна система;
  • 3 000 польових телефонів з 5 000 бобінами польового шнура і переносним обладнанням;
  • 1 польовий госпіталь (в рамках спільного проекту з Естонією);
  • 353 пари окулярів нічного бачення;
  • 4 електронні пристрої захисту від безпілотників;
  • 165 біноклів;
  • медичне приладдя (включаючи рюкзаки та аптечки);
  • 38 лазерних далекомірів;
  • паливо дизельне і бензинове (поточна поставка);
  • 10 тонн засобів для очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue;
  • 500 наборів перев'язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;
  • 402 000 коробок із сухими пайками;
  • запчастини до винищувачів МіГ-29;
  • 30 одиниць бронетехніки.

Озброєння та інша допомога, яку Україна незабаром отримає або вже отримала від Німеччини:

  • 53 000 боєприпасів для знищення повітряних цілей;
  • 8 мобільних наземних радіолокаційних станцій і тепловізійних приладів;
  • 3 самохідні гаубиці;
  • 4 000 боєприпасів для протиповітряних танків Gepard;
  • 10 автономних надводних безпілотників;
  • 14 тягачів і 14 напівпричепів;
  • 2 тягача і 4 причепа;
  • 43 розвідувальних безпілотника;
  • 1 високочастотний пристрій з обладнанням;
  • 10 броньованих автомобілів;
  • 7 пригнічувачів перешкод;
  • 8 електронних пристроїв захисту від безпілотників;
  • 4 мобільних дистанційно керованих і захищених пристрої розмінування;
  • 65 холодильників для медикаментів;
  • 1 пункт дезактивації транспортних засобів;
  • 54 бронетранспортери М113 з озброєнням (техніка з Данії, передача фінансується Німеччиною);
  • 30 зенітних танків Gepard і близько 6000 боєприпасів до них;
  • система протиповітряної оборони IRIS-t SLM;
  • радіолокаційна станція виявлення артилерії COBRA;
  • 80 пікапів;
  • 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом;
  • 100 000 аптечок;
  • 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2.

З міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини не повідомляє про способи і часу поставок, доки передача не відбудеться.

Як повідомляв Главред, раніше Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.

Військова допомога Україні

Нідерланди нададуть Україні сучасну важку зброю, панцирники та самохідні гаубиці. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і закликав інші держави зробити те ж саме.

Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard і близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113. Зараз представники Міністерства оборони Іспанії вивчають можливість надання Україні такої техніки для захисту від Росії у відповідь на запити Києва про надання такої зброї, які надходили неодноразово.

Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва. Про це сказав прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер. Деталі майбутньої передачі військової техніки поки що не розголошуються.

Франція передасть Україні додатково шість гаубиць Caesar і значну кількість бронетехніки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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