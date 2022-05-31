У Німеччині вимагають від Шольца терміново надати Україні бронетранспортери Marder

У Німеччині вимагають від Шольца надати Україні БМП Marder / Facebook Bundeswehr, Reuters

В Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери. Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляє Bild.

Також вона закликала Німеччину до прозорого спілкування з Україною і запропонувала створити посаду спеціального координатора з постачання зброї. Вона зазначила, що це має відбутися "вже негайно або перед парламентськими літніми канікулами в липні".

Цю позицію підтримав і представник вільних демократів Олександр Граф Ламбсдорф.

"Це була б перша західна бойова броньована машина на Донбасі, але українські Збройні Сили повинні мати можливість безпечно перевозити своїх солдатів. Це те, що може дати Marder і її бойова сила значно нижче, ніж у Gepard, поставки якого вже були прийняті федеральним урядом", – сказав Граф Ламбсдорф.

За даними видання, в Бундесвері залишилося 32 бронемашини, які можна було б надати Україні, проте Шольц вже кілька тижнів блокує їх доставку з промислових запасів.

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Поставки Німеччиною зброї Україні

Німецьке видання Die Welt 12 травня опублікувало матеріал, в якому говорилося, що між Києвом і Берліном виникло непорозуміння, через що поставки зброї Україні затягнулися. Йшлося про зволікання із замовленням зенітних установок Gepard. Як стверджували в Німеччині, українська сторона повинна самостійно їх замовляти у компанії Krauss-Maffei Wegmann. При цьому в Києві заявили, що поставки повинен здійснювати безпосередньо Берлін.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба критикував Німеччину за її неготовність постачати зброю, яка потрібна Києву. Дипломат говорив, що ЗСУ отримають БМП Marder, тоді як є потреба в танках Leopard.

Німецьке видання отримало доступ до документів, які підтверджують те, що за останні 9 тижнів уряд Німеччини звело до мінімуму військову підтримку України і майже не поставило зброї. У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло дві партії зброї від Німеччини. Обидві партії містили лише невеликі пристрої.

Пізніше стало відомо про те, що ФРН збирається передати Україні важке озброєння-самохідні установки Gepard і бойові машини піхоти Marder.

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