Німеччина поставить Україні найсучаснішу систему ППО, яка є у ФРН-Шольц / скріншот

Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У своєму виступі в Бундестазі німецький лідер заявив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації", пише "DW".

Шольц також повідомив, що Німеччина пообіцяла надати Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети і реактивну артилерію.

Крім того, Шольц сказав, що Берлін направить в Україну реактивні системи залпового вогню в тісній співпраці з США. Ці системи не зможуть націлюватися на російську територію.

IRIS-T: що відомо про німецьке ППО

Згідно з даними у відкритих джерелах, IRIS-T - ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, оснащена охолоджуваною інфрачервоною головкою самонаведення. Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць.

Характеристики IRIS-T

Довжина: 2,936 м

Діаметр: 0,127 м

Розмах крила: 0,350 м

Стартова маса: 87,4 кг

Дальність пуску: ~25 км

Швидкість польоту: до 3 М (1020 м / с або 3672 км / год)

Бойова частина: осколково-фугасна

Маса БЧ: 11,4 кг

Детонатор: Активний радіолокаційний

Рухова установка: РДТТ

Нагадаємо, 31 Травня експерт з міжнародних відносин, дипломат Майкл Макфол повідомив, що Збройні Сили України отримають нову партію високоточних керованих ракет MLRS з більшою дальністю, ніж зараз. Однак дальність їх дії не дозволить завдавати ударипо території РФ.

читайте такожШольц відправить до Греції німецькі БМП, а греки передадуть Україні радянську технікуУ середу, 1 червня, США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. Адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності, пишуть американські журналісти.

Це критично важлива зброя, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

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