У Європі "зрозуміли, звідки вітер дме": у країнах НАТО збільшують витрати на оборону - експерт

За словами Золотарьова, у Німеччині, Великій Британії та Туреччині мають намір модернізувати свої збройні сили.

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Золотарьов розповів про витрати Європи на оборону / колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні тези Золотарьова:

Польща першою почала програму модернізації збройних сил

Говорити всерйоз про створення європейської армії не доводиться

Україна залишається наодинці зі своїми проблемами

У європейських країнах-членах НАТО збільшують витрати на оборону, однак говорити зараз всерйоз про створення європейської армії не доводиться. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Польща першою почала широкомасштабну програму модернізації та збільшення збройних сил. Тільки у Південної Кореї вона закупила близько тисячі танків. "Чорна пантера" - це єдиний серійний танк IV покоління, досить дорога іграшка, але Польща вже поставила 65 машин на озброєння, а решту 800 збираються виробляти на своїй території. Крім того, Польща першою отримала за програмою F-35 Lightning II, американські винищувачі", - каже Золотарьов. відео дня

Крім того, за словами Золотарьова, у Німеччині, Великій Британії та Туреччині мають намір модернізувати свої збройні сили.

"Також порушується питання про необхідність відроджувати Бундесвер, який прийшов у жалюгідний стан за Меркель. У Великій Британії заговорили про те, що армія і флот у жалюгідному стані. Я не торкаюся Туреччини, а її армія друга за чисельністю після США армія НАТО, оскільки це окрема тема, і Туреччина стоїть осібно. Але європейські країни-члени НАТО вже зрозуміли, звідки вітер дме", - зазначає експерт.

При цьому, на думку Золотарьова, наразі говорити всерйоз про створення європейської армії не доводиться.

"Поки що це розмови. Поки всерйоз говорити про європейську армію в умовах нинішнього економічного провалу не доводиться. Припустимо, в Німеччині ми зараз бачимо тотальну деіндустріалізацію. Коли Меркель йшла, там був 100-мільярдний профіцит бюджету. А сьогодні діаметрально протилежна ситуація - звичайно, не на 100 мільярдів, але бюджет дефіцитний. А модернізація збройних сил, збільшення їхньої чисельності - це дуже витратне задоволення", - стверджує експерт.

А сама ідея створення своєї європейської армії, як альтернативи НАТО, наразі не дуже актуальна, зазначає експерт.

"Поки що вона (ідея, - ред.) більше йде від євробюрократії, з Брюсселя, а треба дивитися, що робитимуть національні уряди, наприклад, Польщі та інших європейських країн. Поки що, як на мене, більш вірогідним є сценарій, за якого в найбільш таких знакових країнах-членах НАТО (у Польщі, яка сьогодні є найсильнішою країною Східного флангу НАТО, у Німеччині та Великій Британії) підуть шляхом збільшення військових витрат до 2%. Хоча, судячи з усього, Трамп може ще підняти планку. А ось провідні європейські країни зможуть домовитися з Трампом. Припустимо, з Польщі залишки озброєння часів Варшавського договору пішли в Україну. Те ж саме з Румунії та Болгарії. А яку зброю вони будуть закуповувати? Американську. Тут із Трампом вони можуть знайти спільну мову", - говорить він.

Говорячи про перспективи входження України в нові військово-політичні союзи з європейськими країнами, Золотарьов засумнівався в реальності таких планів.

"Так, про це говорилося. Але все добре свого часу. А зараз справа навряд чи дійде до скільки-небудь серйозного обговорення. Поки що, судячи з усього, у 2025 році ми залишаємося наодинці зі своїми проблемами і перед обличчям незменшуваних апетитів агресора", - резюмує експерт.

Вступ України до НАТО - що відомо

Нагадаємо, Україна активно працює над досягненням членства в НАТО, хоча цей процес залишається довготривалим. Голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв, зазначив, що вступ до Альянсу є ключовою метою, адже тільки 5 стаття договору НАТО забезпечує реальні гарантії безпеки для країни.

Раніше, як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не може бути членом НАТО, але запрошення до Альянсу отримати може. Київ готовий розглянути пропозицію про розміщення іноземних військ на території країни до вступу в НАТО.

Напередодні дипломат Володимир Огризко зазначив, що поки повноцінне членство в НАТО залишається складною метою, міжнародний договір із ключовими союзниками може стати компромісом.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) - український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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