Деяким українцям можуть припинити виплату пенсій: названо причини

8 підстав для припинення виплат пенсії.

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Виплати пенсій / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Деяким українцям можуть припинити нараховувати пенсію

Таке рішення може прийняти Пенсійний фонд або суд

Для поновлення виплати особа має звернутись до Пенсійного фонду із заявою

В Україні пенсіонери отримують регулярні грошові виплати – пенсії. Однак, у деяких випадках ця виплата може припинитись. Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

Зокрема, зазначається, що виплата пенсії може припинитись за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

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Підстави для припинення виплат:

призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

непроходження фізичної ідентифікації;

проживання пенсіонера за кордоном;

відповідна заява пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

пенсіонеру наданий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

пенсіонер помер, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим у встановленому законом порядку;

пенсіонер не отримує призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

інші передбачені законодавством випадки (наприклад, закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію у разі втрати годувальника, або працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугою років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років).

В ПФУ додають, що для поновлення виплати особа має особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою та документом, що посвідчує особу.

Пенсіонер має для цього 10 днів після з’ясування обставин, що призвели до припинення виплат.

Виплати пенсій - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні буде впроваджений обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи. Мінсоцполітики оприлюднило відповідний законопроект.

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила, що у березні 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій. Всі соціальні виплати на наступний рік збережуть у повному обсязі.

Крім того, у 2025 році українців очікує два етапи підвищення пенсій. У березні наступного року відбудеться щорічна індексація, а влітку можливе підвищення пенсій для окремих категорій пенсіонерів.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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