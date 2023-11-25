В ЄС "конфлікт інтересів": деякі країни хочуть послабити обмеження для РФ

У Європейському Союзі запропонували новий механізм санкцій проти РФ, які можуть спрацювати.

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Деякі країни хочуть послабити обмеження для РФ / колаж: Гларвед, фото: скріншот росЗМІ, pexels

Окремі члени Європейського Союзу стали наполягати на ослабленні обмежень щодо забезпечення дотримання санкцій проти Росії, а саме - на пом'якшенні тиску в питанні обходу санкцій через треті країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з останніми пропозиціями ЄС щодо санкцій, європейські компанії, які продають в треті країни товари подвійного призначення хотіли зобов'язати включити в контракти на експорт пункт про категоричну заборону перепродажу товару в Росію

За пропозицією виконавчого органу блоку, покупець товару повинен вносити страхову заставу, що зобов'язує його виконати умови контракту. У разі порушення пунктів контракту, він буде розірваний, а всі гроші передані на потреби України.

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Однак цю ініціативу псують кілька країн, які виступають проти. Вони, в свою чергу, висловлюють ряд побоювань з приводу цих пропозицій, сумніви в їх законності і наполягають на пом'якшенні пропозицій щодо обходу санкцій через треті країни.

В ЄС виступають за пом'якшення обмежень РФ / скріншот

"Дипломатичні представники групи великих держав-членів ЄС на цьому тижні висловили ряд побоювань з приводу цих пропозицій, в тому числі сумніви в їх законності і доцільності запиту таких гарантій і положень від імпортерів, сказали люди, які говорили на умовах анонімності. За їх словами, країни також хочуть звузити сферу потенційних статей і список товарів, на які буде поширюватися пропонована міра. Ці держави також стурбовані тим, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище", - пише Bloomberg

При цьому, інші країни, в тому числі країни Балтії, підтримують ці пропозиції.

Санкції проти РФ

2 листопада Сполучені Штати Америки ввели новий пакет санкцій, охопивши 130 компаній та осіб, включаючи представників Туреччини, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. Метою цих санкцій є обмеження доступу Росії до технологій та обладнання, які підтримують її вторгнення в Україну.

Також стало відомо, що в США Пентагон закуповував російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Все це вдалося зробити через Туреччину і Грецію. Виявилося, що російські нафтопродукти потрапили в турецьке сховище. Там вдалося приховати приналежність мазуту до РФ. Після цього він потрапив на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції.

Крім іншого, Словаччина на чолі з проросійським прем'єром і "другом Путіна" Робертом Фіцо попереджає, що ветує новий пакет санкцій проти Росії, якщо в ньому будуть обмеження проти російського ядерного палива.

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