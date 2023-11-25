Єврокомісія виділить Україні 50 млн євро: на що підуть кошти

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, оголосила про виділення 50 мільйонів євро Україні.

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Єврокомісія надасть Україні фінансову допомогу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс Президента

Європейська Комісія виділить Україні 50 мільйонів євро на відновлення портової інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. Цей крок має на меті полегшити відновлення морського експорту агропродукції країни на міжнародному ринку. Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у листі до президента України Володимира Зеленського, який вона оприлюднила в Twitter.

Вона також відзначила важливість відкриття Україною чорноморського гуманітарного коридору, який дозволив відновити морський експорт.

"Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші "лінії солідарності" і надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури", - написала вона. відео дня

Фон дер Ляєн наголосила, що ці кошти призначені для оперативного відновлення та модернізації інфраструктури українських портів. Вона підкреслила, що ці інвестиції допоможуть українським портам повернутися до обсягів експорту, які були до початку війни.

Президентка Єврокомісії вказала, що у жовтні поточного року Україна зуміла експортувати 4,6 мільйона тонн зерна, з них 3,6 мільйона тонн відправили морем, а ще 1 мільйон тонн – за допомогою залізниці та вантажівок. Це свідчить про важливість відновлення портової інфраструктури для українського експорту та зміцнення аграрного сектору країни.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 7 листопада міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив про рішення надати додаткову допомогу Україні. Франція виділить 200 мільйонів євро для подальших закупівель українською армією французької техніки. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду підтримки України.

Також, Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України в розмірі 425 мільйонів доларів. Ця сума передбачає надання різних видів підтримки, зокрема включає в себе постачання Балістичних комплексів до Реактивних систем залпового вогню (HIMARS) та систем протиповітряної оборони NASAMS.

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