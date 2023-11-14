Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту - WP "злило" подробиці

Російські нафтопродукти потрапляли в США через Туреччину і Грецію.

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Пентагон закуповував російську нафту в обхід санкцій / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

У США Пентагон закуповував російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Все це вдалося зробити через Туреччину і Грецію. Про це повідомляє The Washington Post.

Виявилося, що російські нафтопродукти потрапили в турецьке сховище. Там вдалося приховати приналежність мазуту до РФ. Після цього він потрапив на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції.

Точну кількість російського мазуту в продукції, яку закуповує Пентагон, встановити не вдалося. Все через те, що під час процесу очищення використовуються різні інгредієнти, які неможливо відстежити в процесі виробництва.

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Варто зазначити, що турецькі підприємці можуть приймати російське паливо, проте Грецький завод не може цього зробити.

Що кажуть у Пентагоні

Представник Агентства оборонної логістики Пентагону Джо Йосва розповів, що США підписали нові контракти з грецьким нафтопереробним заводом на суму в майже 1 мільярд доларів. Він додав, що паливо з Росії направляється до його грецького постачальника.

В Агенстві додали, що підрядники, а зокрема Motor Oil Hellas, несуть відповідальність за забезпечення дотримання законів і правил, які стосуються бізнесу з РФ і російськими компаніями.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, Росія в обхід санкцій виробляє вдвічі більше ракет, ніж до 2022 року. Збільшення виробництва російських ракет може означати нові удари по енергосистемі України восени і взимку, вважають у США.

У вересні цього року Казахстан підтримав формулу миру України та санкції проти Росії. Казахстан також обіцяє не допустити роботу механізмів, спрямованих на обхід обмежень.

2 листопада США оголосили про новий пакет санкцій. Він охопив 130 компаній та осіб, включаючи представників Туреччини, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. Метою цих санкцій є обмеження доступу Росії до технологій та обладнання, які підтримують її вторгнення в Україну.

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