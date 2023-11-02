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Хто потрапив до "чорного списку": США оголосили про новий пакет санкцій

Юрій Берендій
2 листопада 2023, 19:45
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про широкомасштабний пакет санкцій, щоб обмежити РФ від постачання технологій.
Санкции
США оголосили про новий пакет санкцій / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

2 листопада Сполучені Штати Америки ввели новий пакет санкцій, охопивши 130 компаній і осіб, включаючи представників Туреччини, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. Метою цих санкцій є обмеження доступу Росії до технологій та обладнання, які підтримують її вторгнення в Україну.

Про санкції оголосило Міністерство фінансів США. За повідомленням, вони спрямовані, зокрема, проти фірм і осіб інших країн, які продовжують надсилати в Росію товари подвійного призначення, включаючи компоненти, на які Москва покладається для своїх систем озброєння.

"Росія залежить від фізичних і юридичних осіб із третіх країн у поповненні запасів свого війська і продовженні своєї жахливої війни проти України, і ми без вагань притягнемо їх до відповідальності", – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

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Окремий блок санкцій, введених Міністерством фінансів Сполучених Штатів Америки, включає десятки військово-промислових компаній з Росії, які спеціалізуються у виробництві, імпорту, продажу та ремонті промислового обладнання, верстатів, запчастин і обладнання для російських компаній.

Крім цього, Сполучені Штати Америки розширили обсяг санкцій, охопивши технологічний та банківський сектор РФ, які мають зв'язок з фінансуванням, науковими дослідженнями, розробкою та імпортом передових технологій.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки ввів приблизно 100 санкцій, спрямованих на різні аспекти економіки Росії, включаючи майбутнє виробництво енергії та доходи, сектор металургії та гірничодобування, закупівлі в галузі оборони, а також осіб, які підтримують військові зусилля російського уряду та займаються іншою злочинною діяльністю.

Зокрема, США запровадили санкції проти російського конструктора Олександра Захарова, який брав участь у розробці безпілотників "Ланцет", і членів його сім'ї.

Крім того, у списку тепер значаться родичі глави Чечні Рамзана Кадирова Якуб та Салман Закрієви.

Як повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, до списку санкцій додано близько 200 юридичних осіб. Серед них - компанії російського ВПК (Aeroscan Limited Liability; Hartis DV LLC; ID Solution LLC; ТОВ OMP; Spel LLC; STC Orion LLC; ZALA Aero Group; Mvizion LLC).

"Крім того, санкції зачепили низку компаній з різних країн, які допомагають росіянам обходити санкції та отримувати компоненти до озброєнь", - зазначив він.

Єрмак додав, що загалом, до списку санкцій додано понад 30 фізичних осіб та майже 200 юридичних осіб.

"Під обмеженнями також компанії з різних секторів економіки рф - "СПБ Біржа", "Абсолют банк", банк "Хоум Кредит", "Пошта банк", ВБРР, "Російський стандарт", "Арктик СПГ, науково-технічний центр "Газпром-нафти"", - написав глава Офісу президента.

До "чорного списку" внесено заступників міністрів промисловості та торгівлі Росії Віктора Євтухова та Олексія Безпрозванних, а також заступника міністра енергетики Росії Анастасію Бондаренко.

Ще США ввели санкції проти ФАУ "Роскапбуд", корпорації AEON та пов'язаних з нею структур, а також сина власника холдингу - Гліба Троценка.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон висловив свою підтримку наданню допомоги Україні, але одночасно він відділяє ці фінансові ресурси від грошей для Ізраїлю.

Також, у Республіканській партії США висунули умови до Адміністрації президента США Джо Байдена щодо продовження підтримки України.

Водночас, секретар Ради національної безпеки і оборони України, Олексій Данілов, висловив свою думку щодо вимог республіканців надати Конгресу Сполучених Штатів "фактичну стратегію перемоги" України. За його словами, слово "перемога" в сприйнятті західних політиків може означати "позитивний розвиток подій".

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санкції новини США Росія
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