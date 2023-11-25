Українські БПЛА підсмажили техніку окупантів на Сватівському напрямку

На Сватівському напрямку ворог втратив п'ять одиниць техніки і два склада боєкомплекту завдяки блискучій роботі Державної прикордонної служби. Про це розповіли в ДПСУ.
Сьогодні, 25 листопада, прес-служба відомства опублікувала відео з підписом: "БПЛА прикордонників підсмажують техніку окупантів".
Також у ДПСУ додали, що удар завдавав мобільний підрозділ "ДОЗОР" і все, що видно на відео - їхня заслуга.
В результаті української атаки були знищені:
- 1 БТР
- 1 ББМ
- 2 склади боєкмоплекту
- САУ
- БРДМ
- три легкових авто
- вантажівка "Урал"
До того ж, вогневе ураження було завдано по укриттях окупантів.
Ситуація на фронті
В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, що організація масштабної операції з форсування Дніпра цілком можлива в осінньо-зимовий період, адже умови для цього дуже непогані. В цей час річка на так званій низькій воді – зараз берега набагато вужче, ніж навесні або влітку в поводи. Незручності можуть виникнути лише в разі, якщо не буде вистачати сил і засобів.
Також видно, що окупанти значно зменшили кількість авіаударів на ділянках фронту, проте активність піхоти залишається високою. Ворог намагається просунутися вперед, але українські захисники і захисниці стійко тримають оборону. Про це повідомив командувач "Таврії" Олександр Тарнавський.
При цьому, полковник армії Великобританії у відставці Глен Грант заявляє, що Росія готується до затяжної війни проти України на термін від 2-3 до 10-15 років. Москва "сподівається" на те, що західний світ рано чи пізно припинить підтримувати Київ і нібито відбудеться "корейський сценарій".
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