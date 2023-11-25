Українські БПЛА підсмажили техніку окупантів на Сватівському напрямку

Українські прикордонники показали, як вдарили по росіянах за допомогою безпілотників.

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Українські БПЛА підсмажили техніку окупантів / колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, скріншот ДПСУ

На Сватівському напрямку ворог втратив п'ять одиниць техніки і два склада боєкомплекту завдяки блискучій роботі Державної прикордонної служби. Про це розповіли в ДПСУ.

Сьогодні, 25 листопада, прес-служба відомства опублікувала відео з підписом: "БПЛА прикордонників підсмажують техніку окупантів".

Також у ДПСУ додали, що удар завдавав мобільний підрозділ "ДОЗОР" і все, що видно на відео - їхня заслуга.

відео дня

Українські БПЛА знищують техніку окупантів / скріншот

В результаті української атаки були знищені:

1 БТР

1 ББМ

2 склади боєкмоплекту

САУ

БРДМ

три легкових авто

вантажівка "Урал"

До того ж, вогневе ураження було завдано по укриттях окупантів.

Ситуація на фронті

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, що організація масштабної операції з форсування Дніпра цілком можлива в осінньо-зимовий період, адже умови для цього дуже непогані. В цей час річка на так званій низькій воді – зараз берега набагато вужче, ніж навесні або влітку в поводи. Незручності можуть виникнути лише в разі, якщо не буде вистачати сил і засобів.

Також видно, що окупанти значно зменшили кількість авіаударів на ділянках фронту, проте активність піхоти залишається високою. Ворог намагається просунутися вперед, але українські захисники і захисниці стійко тримають оборону. Про це повідомив командувач "Таврії" Олександр Тарнавський.

При цьому, полковник армії Великобританії у відставці Глен Грант заявляє, що Росія готується до затяжної війни проти України на термін від 2-3 до 10-15 років. Москва "сподівається" на те, що західний світ рано чи пізно припинить підтримувати Київ і нібито відбудеться "корейський сценарій".

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