ЄС пішов на поступки Угорщині: дає 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні

Раніше ЄС "заморозив" кошти для Угорщини через корупцію в уряді Віктора Орбана, але Будапешт вирішив шантажувати Брюссель.

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Уряд Орбана тисне на ЄС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У ЄС схвалили виплату 900 млн євро уряду проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана в обмін на гарантії з боку Будапешта не блокувати допомогу України, пише Reuters.

Офіційний угорський представник у ЄС Тібор Наврачич натомість заявив, що Будапешт вимагатиме виділення усіх коштів, які передбачені на фінансування уряду Орбана.

Місяць тому ЗМІ повідомляли, що Євросоюз розглядає можливість надання Угорщині допомоги, щоби "заручитися" її підтримкою України.

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Однак нещодавно чиновники ЄС, які беруть участь у підготовці саміту лідерів ЄС 14-15 грудня, у коментарі агентству висловили скептицизм, що на Будапешт узагалі може щось вплинути.

Позиція Угорщини щодо України

Брюссель раніше позбавив Угорщину участі у постпандемійному економічному стимулюванні країн блоку через побоювання з приводу корупції уряду Орбана й утисків свободи слова.

Угорщина, своєю чергою, заблокувала рішення ЄС, схвалення якого очікується наступного місяця, про надання Україні економічної підтримки у розмірі 50 млрд євро до 2027 року і початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

Будапешт також призупинив реалізацію плана щодо надання Україні військової підтримки у розмірі 20 млрд євро. Понад те, Будапешт продовжує перешкоджати запровадженню нових санкцій проти Росії.

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