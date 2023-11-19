Одна з країн ЄС 'саботує' нові санкції проти Росії: висунула умову

Свою позицію щодо нових антиросійських санкцій висловила й уряд проросійського прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

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Словаччина наполягає, що у неї є свої "червоні лінії" у запровадженні нових санкцій проти РФ / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Pexels

Словаччина на чолі з проросійським прем'єром й "другом Путіна" Робертом Фіцо попереджає, що ветуватиме новий пакет санкцій проти Росії, якщо у ньому будуть обмеження проти російського ядерного палива.

Глава МЗС країни Юрай Бланар, якого цитує TARS, назвав включення палива РФ "червоною лінією" для Словаччини. Бланар додав, що ЄС "явно прислухається до Словаччини в цьому питанні".

ЗМІ пояснюють, що словацькі АЕС не можуть працювати на альтернативному паливі.

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А представник уряду країни Томаш Валасек заявив, що влада накладе вето на санкційний пакет, якщо він включатиме заборону на імпорт ядерного палива з Росії. Він додав, що в цьому випадку необхідна альтернатива.

Відомо, що у 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії пропонують внести ще 120 фізичних і юридичних осіб РФ. В цілому пакет розрахований на боротьбу з обходом Росією санкцій.

Позиція Словаччини щодо підтримки України

Попередній уряд Словаччини рішуче підтримував Україну і постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300 і літаки МіГ-29.

Однак після приходу до влади проросійського Роберта Фіцо, який неодноразово відзначався різкими випадами на адресу України, Братислава офіційно "згорнула" постачання зброї.

Водночас 6 листопада прем'єр Фіцо дав зрозуміти, що його слова про припинення поставок зброї не вплинуть на вже підписані між Києвом і зброярами домовленості про виробництво техніки.

"Ми дуже чітко спілкувалися, і я хочу спілкуватися - ми говоримо про зброю, про боєприпаси зі складів словацької армії, про держмайно... Коли якась компанія захоче виготовити зброю і кудись відправити її, ніхто не буде цьому перешкоджати", - заявив Фіцо.

У липні 2023 року Україна підписала зі Словаччиною контракт про виробництво 16 САУ "Zuzana 2". Тоді ж Зеленський розповідав, що Київ працює зі зброярами Словаччини щодо забезпечення ЗСУ снарядами і гарматами. Не було відомо, чи категоричне рішення Братислави стосується цих домовленостей.

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