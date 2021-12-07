У Черкаській області чоловік по-звірячому зґвалтував 7-річну родичку і знімав все на відео

Згвалтування дитини / pixabay

На Черкащині чоловік жорстоко ґвалтував 7-річну дівчинку. Як повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок, 7 грудня, чоловікові повідомили про підозру у зґвалтуванні та виготовленні порнографії за її участю.

Згідно з даними слідства, підозрюваний є родичем дівчинки.

Він користувався її безпорадністю, неодноразово ґвалтував і виготовляв порнографію з її участю.

"Дитячу порнографію чоловік зберігав і збував на форумах мережі DarkNet. Під час обшуку на його комп'ютері правоохоронці виявили порноконтент за участю малолітньої дитини, в тому числі відео зґвалтування", - йдеться в повідомленні.

Що загрожує ґвалтівнику

Ґвалтівнику повідомлено про підозру у розбещенні та зґвалтуванні 7-річної дівчинки, а також виготовленні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру за її участю (ч.2 ст. 156, ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301, ч. 2. ч. 3 статті 301-1 КК України).

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Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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