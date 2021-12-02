У Сумах 16-річний накинувся на жінку і зґвалтував її

Насильство / pixabay

У Сумах до 3 років позбавлення волі засудили 16-річного хлопця, який напав на жінку і зґвалтувати її посеред вулиці.

Як повідомили в поліції Сумської області, за даними слідства, 16-річний хлопець ще в 2019 році напав на дівчину, яка пізно поверталася додому з роботи.

"Зловмисник накинувся на неї, вдарив в обличчя і зґвалтував", - йдеться в повідомленні.

Суд визнав юнака винним за ч.1 ст. 152 "зґвалтування" та ч. 2 ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі.

"Сьогодні, на виконання вироку суду, зловмисника затримали співробітники кримінальної поліції Сумського районного управління поліції і взяли його під варту", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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