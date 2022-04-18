У Бучі розчистили вулицю, яка була завалена технікою РФ: як вона змінилася – фото

У Бучі розчистили вулицю, яка була завалена технікою РФ/ УНІАН

У місті Буча на Київщині співробітники дорожніх служб прибрали вулицю Вокзальну. Раніше вона була завалена розбитою технікою російських окупантів, яку знищили там захисники України.

Згорілу бронетехніку вивезли. Тепер вулицю не впізнати – її дочиста прибрали і від техніки, і від усіх уламків. Про це повідомила у Facebook користувачка Крістіна.

"Вулицю Вокзальну у Бучі не впізнати. Це та вулиця, яка на всіх фото з розбитою військовою технікою. Усю розчистили", – написала вона.

На фотографіях Бучі після звільнення міста від російських окупантів було видно, що згоріла техніка загарбників повністю перегороджувала проїзд на вулиці Вокзальній. Об’їхати згарище можна було хіба що на велосипеді.

Ось так виглядала вулиця Вокзальна до того, як її розчистили:

Нинішній вигляд вулиці вокзальної в Бучі/ Facebook Kristina Berdynskykh

Геноцид у Бучі та інших населених пунктах

Ось так вона вигладає зараз:

Після звільнення Київської області від окупантів випливли на поверхню звірства, які російські загарбники чинили з мирними мешканцями у різних містах і селах.

Лише в Бучі на Київщині орки вбили сотні мирних жителів, багатьох катували. Багато тіл загиблих просто лежали на вулицях міста, аж поки населений пункт не звільнили. Частину тіл окупанти скидали у братські могили. Також були знайдені тіла жінок і дітей з ознаками зґвалтування.

Раніше повідомлялося, що житель Бучі 42-річний Олександр Чикмарьов в одну мить втратив усю сім’ю. Дружину Маргариту і двох синів – 5-річного Клима та 10-річного Матвія – розстріляли окупанти, коли вони намагалися евакуюватися з Бучі.

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