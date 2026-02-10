"Не варто надягати рожеві окуляри": експерт розповів, що очікує Україну до травня

Експерт підкреслює, що російські заяви про готовність до діалогу не мають реального змісту.

Що може чекати Україну до травня / Колаж: Главред, фото: Тарас Жовтенко/Facebook, Отдельная артиллерийская бригада НГУ

Головне з новини:

До травня ситуація на фронті залишиться напруженою, без помітного зменшення обстрілів

Росія використовує переговори для затягування часу та уникнення санкцій

Україна й Європа мають посилювати спільний економічний тиск на РФ

До травня Україна навряд чи відчує помітне полегшення на лінії бойових дій чи зменшення інтенсивності російських атак. Про це в інтерв’ю Главреду заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

За його словами, очікувати швидких змін не варто, адже Москва продовжує використовувати переговорну риторику виключно як інструмент затягування часу та уникнення нових санкцій.

"Я думаю, що нам точно не варто надягати рожеві окуляри. В цілому, я б сказав, що нам варто очікувати приблизно такої ж напруженої ситуації, яка у нас зараз. Навряд чи варто розраховувати на якесь істотне полегшення на фронті або на зменшення інтенсивності російських обстрілів", - наголосив Жовтенко.

Експерт підкреслює, що російські заяви про готовність до діалогу не мають реального змісту. Кремль відкрито демонструє, що продовжить війну, доки не отримає політичні поступки від Києва, які його влаштовують.

У такій ситуації, вважає Жовтенко, ключовим завданням для України та Європи є спільна мобілізація та чітка комунікація з Вашингтоном. Особливо - з огляду на те, що нинішній президент США має достатньо важелів впливу, щоб посилити тиск на Росію без застосування військової сили.

Економічні інструменти, за словами експерта, можуть стати вирішальними - і Європа вже демонструє готовність діяти синхронно. Оголошення 20-го пакету санкцій свідчить про намір ЄС посилити економічну ізоляцію Москви та підтримати спільну лінію тиску.

Який може бути сценарій закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що наразі вже не розглядається перспектива швидкого повернення країни до кордонів 1991 року.

Він зазначив, що нині мова не йде навіть про відновлення контролю в межах кордонів станом на 2022 рік.

На його думку, Росія могла б діяти більш прагматично, якби погодилася на варіант із кордонами 2022 року, водночас переклавши на Україну значний фінансовий тягар відновлення зруйнованих територій.

"Україні знадобилися б мільярди доларів на відновлення і десятки мільярдів на розмінування. Території, непридатні для життя, - це камінь на шиї, з яким можна тільки кидати в озеро. Якби росіяни були хитрими, вони повернули б ці території нам, і ми б з ними мучилися", - вважає він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп уперше залучив провідне військове керівництво країни до участі в ключових переговорах з Іраном і Росією, що свідчить про новий підхід до дипломатії, у межах якого військові отримують безпосередній вплив на зовнішньополітичні процеси. Про це повідомляє Associated Press.

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української делегації після проведених зустрічей і переговорів із представниками США та Росії.

За словами Зеленського, Сполучені Штати прагнуть завершення війни в Україні до літа 2026 року. Він зазначив, що американська сторона поінформувала українських представників про намір докласти максимальних зусиль для припинення бойових дій до червня, просуваючи для цього чіткий поетапний план дій.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

