Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Не варто надягати рожеві окуляри": експерт розповів, що очікує Україну до травня

Дар'я Пшеничник
10 лютого 2026, 13:18
332
Експерт підкреслює, що російські заяви про готовність до діалогу не мають реального змісту.
Тарас Жовтенко
Що може чекати Україну до травня / Колаж: Главред, фото: Тарас Жовтенко/Facebook, Отдельная артиллерийская бригада НГУ

Головне з новини:

  • До травня ситуація на фронті залишиться напруженою, без помітного зменшення обстрілів
  • Росія використовує переговори для затягування часу та уникнення санкцій
  • Україна й Європа мають посилювати спільний економічний тиск на РФ

До травня Україна навряд чи відчує помітне полегшення на лінії бойових дій чи зменшення інтенсивності російських атак. Про це в інтерв’ю Главреду заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

відео дня

За його словами, очікувати швидких змін не варто, адже Москва продовжує використовувати переговорну риторику виключно як інструмент затягування часу та уникнення нових санкцій.

"Я думаю, що нам точно не варто надягати рожеві окуляри. В цілому, я б сказав, що нам варто очікувати приблизно такої ж напруженої ситуації, яка у нас зараз. Навряд чи варто розраховувати на якесь істотне полегшення на фронті або на зменшення інтенсивності російських обстрілів", - наголосив Жовтенко.

Експерт підкреслює, що російські заяви про готовність до діалогу не мають реального змісту. Кремль відкрито демонструє, що продовжить війну, доки не отримає політичні поступки від Києва, які його влаштовують.

У такій ситуації, вважає Жовтенко, ключовим завданням для України та Європи є спільна мобілізація та чітка комунікація з Вашингтоном. Особливо - з огляду на те, що нинішній президент США має достатньо важелів впливу, щоб посилити тиск на Росію без застосування військової сили.

Економічні інструменти, за словами експерта, можуть стати вирішальними - і Європа вже демонструє готовність діяти синхронно. Оголошення 20-го пакету санкцій свідчить про намір ЄС посилити економічну ізоляцію Москви та підтримати спільну лінію тиску.

Який може бути сценарій закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що наразі вже не розглядається перспектива швидкого повернення країни до кордонів 1991 року.

Він зазначив, що нині мова не йде навіть про відновлення контролю в межах кордонів станом на 2022 рік.

На його думку, Росія могла б діяти більш прагматично, якби погодилася на варіант із кордонами 2022 року, водночас переклавши на Україну значний фінансовий тягар відновлення зруйнованих територій.

"Україні знадобилися б мільярди доларів на відновлення і десятки мільярдів на розмінування. Території, непридатні для життя, - це камінь на шиї, з яким можна тільки кидати в озеро. Якби росіяни були хитрими, вони повернули б ці території нам, і ми б з ними мучилися", - вважає він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп уперше залучив провідне військове керівництво країни до участі в ключових переговорах з Іраном і Росією, що свідчить про новий підхід до дипломатії, у межах якого військові отримують безпосередній вплив на зовнішньополітичні процеси. Про це повідомляє Associated Press.

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української делегації після проведених зустрічей і переговорів із представниками США та Росії.

За словами Зеленського, Сполучені Штати прагнуть завершення війни в Україні до літа 2026 року. Він зазначив, що американська сторона поінформувала українських представників про намір докласти максимальних зусиль для припинення бойових дій до червня, просуваючи для цього чіткий поетапний план дій.

Вас може зацікавити:

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Тарас Жовтенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку - деталі

Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку - деталі

13:17Україна
Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

10:58Війна
Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко

10:41Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

Останні новини

14:32

Родичі військового, якого вважали загиблим, мають повернути 15 млн гривень

14:20

Вічно незадоволені: астрологи назвали знаки зодіаку, які люблять скаржитися

14:19

Картопля не проростатиме до літа, якщо біля неї покласти один продукт: лайфхак

14:17

Гороскоп Таро на завтра, 11 лютого: Ракам - поспішити, Скорпіонам - відкриття

14:07

Таємна мова козацьких знамен: що насправді означають півмісяць і зірка

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
13:58

Поплавський більше не ректор Університету Культури: хто поки зайняв його місце

13:56

Гороскоп на завтра 11 лютого: Ракам - великий виклик, Терезам - сюрприз

13:52

"Повернулися з перемогою": розкрита позицію Нурлана Сабурова щодо війниВідео

13:42

Може померти: мовчун Ігор Ніколаєв зважився на відчайдушний крок

Реклама
13:18

"Не варто надягати рожеві окуляри": експерт розповів, що очікує Україну до травня

13:17

Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку - деталі

13:12

"Мені дуже шкода": у Наді Дорофєєвої серйозні проблеми зі здоров'ям

12:59

Важить 47 кг: популярна російська актриса помирає від раку

12:52

Чи може Україна провести вибори та референдум в травні: експерт вказав на нюанс

12:26

Зрадниця Ані Лорак стала невпізнанною і показала новий імідж - деталі

12:20

"Красиві дівчатка": Віра Брежнєва показала три покоління родини

12:07

Морози відступлять: синоптикиня попередила про різку зміну погоди на Житомирщині

12:06

Урок для України: як злиденний Сінгапур став економічним дивом

11:56

Що одягнути на День святого Валентина: 5 привабливих ідей від Андре Тана

11:55

На Олімпіаді-2026 розгорівся скандал через шолом українського скелетоніста

Реклама
11:45

Київ пережив найсильніші морози: коли в столицю прийде відлига - синоптик

11:26

Тодоренко спеціально отруїла людину: що сталося

11:20

Трендові кросівки 2026: топ-3 пари для елегантних образів на щоденьВідео

11:14

Мороз на Полтавщині піде на спад, але є нюанс: як зміниться погода

11:06

Китайський гороскоп на завтра 11 лютого: Тиграм - проблеми, Свиням - помилки

10:58

Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

10:34

РФ атакувала енергетику: частина Одещини без світла, ремонт займе багато часу

10:32

7 способів відсвяткувати День святого Валентина на самоті

10:14

Андрій Данилко в рясі священика епічно потролив Нацвідбір: "Трендові луки"

10:10

Після морозів буде +10 і дощі: коли в Одесі різко зміниться погода

10:06

Точно не в ложці: як правильно гасити соду оцтомВідео

09:56

"Сім'я розпалася": названо справжню причину розлучення Олени та Тараса Тополь

09:55

Пропагандисти РФ трублять про контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі: в ISW розкрили задум ворога

09:37

Ворог проривається на прикордонні, ЗСУ миттєво відреагували контратаками - ISW

09:25

Виклик Китаю: навіщо США приземлили транспортники біля кордону з ІраномПогляд

09:07

Чому пральна машина раптово продовжує прання: причина вас здивує

08:57

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 лютого (оновлюється)

08:25

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

08:20

Україна може частково вступити до ЄС у 2027 році: ЗМІ дізналися про таємний план

Реклама
08:13

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:21

Дрони РФ завдали удару по Вільнянську: поранено четверо людей, серед них немовля

06:51

Трамп і Сі Цзіньпін готують саміт: у Politico назвали можливу тему переговорів

06:20

Чому США захищають "Росатом" від санкційПогляд

05:05

Астрономи б'ють на сполох: галактикою може керувати загадкова темна субстанція

04:41

Легендарні радянські цукерки, які вигадали в Україні: історія драже "Морські камінці"

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

03:25

Якою буде Україна, якщо програє війну: військовий дав похмурий прогноз

03:00

"Треба було заплатити мені": Зібров розповів, чому не приїхав на похорон Гіги

02:16

Чому солодкий перець називається болгарським: пояснення здивує багатьох

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти