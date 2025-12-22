Вантажний поїзд зійшов із рейок через атаку "Шахеда": деталі аварії біля Коростеня

Попередньо, вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації, ймовірно "Шахеда", деталі обіцяють повідомити додатково.

У Житомирській області вантажний поїзд зійшов з рейок в результаті детонації, ймовірно, "Шахеда" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Укрзалізниця

Головне:

На Житомирщині зійшов із рейок вантажний потяг, що спричинило аварію і пасажирського поїзда

Травмовані машиніст та помічник вантажного поїзда

Рух поїздів частково змінено, деякі маршрути спрямовано в обхід

Неподалік Коростеня Житомирської області вантажний поїзд, що зійшов з рейок, був атакований російським БПЛА типу Shahed.

Про це у понеділок, 22 грудня, повідомила "Укрзалізниця", додавши, що більше деталей буде в правоохоронців та спеціальних служб.

Що відомо про масштабну залізничну аварію біля Коростеня

"Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив", - йдеться у повідомленні.

Серед пасажирів пасажирського потяга обійшлося без постраждалих, лише одна жінка порізалася склом, їй надали допомогу на місці. Проте травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Їх доправили до лікарні.

Наразі компанія спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події. Попередньо, вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації, ймовірно БпЛА типу Shahed. Деталі обіцяють повідомити додатково.

Рух деяких поїздів змінено

Через інцидент низка поїздів у понеділок, 22 грудня, будуть курсувати із затримкою від 3 год. Наразі на ділянці відбуваються відновлювальні роботи.

Рейси замість Коростеня будуть перенаправляти через Шепетівку, Козятин і Фастів, мова йде про потяги:

45/46 Харків - Ужгород;

1/123 Харків - Івано-Франківськ, Ворохта;

44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;

92 Львів - Київ;

30 Ужгород - Київ;

8/150 Чернівці - Київ;

52 Перемишль - Київ;

68/20 Варшава, Холм - Київ;

108 Солотвино - Київ.

Тоді як поїзд 98 Ковель - Київ 22 грудня спрямують через Житомир, завдяки чому затримка буде меншою за 3 години.

На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку. Залізничники паралельно працюють над відновленням пошкодженої ділянки та прискоренням поїздів, які змушені слідувати в об’їзд.

Програма УЗ-3000 - новини за темою

Нагадаємо, 1 листопада президент України анонсував запуск програми "УЗ-3000". Вона дозволить кожному українцю безкоштовно проїхати залізницею до 3000 км усередині країни.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський запевнив, що програма фінансуватиметься за рахунок порожніх місць у непіковий сезон та доходів від преміум-квитків. Ініціатива не стосуватиметься вагонів 1-го класу, СВ і міжнародного сполучення.

Як повідомляв Главред, з 3 грудня можна отримати безкоштовні квитки на поїзди. Програма дозволяє до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км у плацкарті, купе, регіональних потягах і 2 класі Інтерсіті на 24 маршрутах.

