Вантажний поїзд зійшов із рейок через атаку "Шахеда": деталі аварії біля Коростеня

Головне:
- На Житомирщині зійшов із рейок вантажний потяг, що спричинило аварію і пасажирського поїзда
- Травмовані машиніст та помічник вантажного поїзда
- Рух поїздів частково змінено, деякі маршрути спрямовано в обхід
Неподалік Коростеня Житомирської області вантажний поїзд, що зійшов з рейок, був атакований російським БПЛА типу Shahed.
Про це у понеділок, 22 грудня, повідомила "Укрзалізниця", додавши, що більше деталей буде в правоохоронців та спеціальних служб.
Що відомо про масштабну залізничну аварію біля Коростеня
"Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив", - йдеться у повідомленні.
Серед пасажирів пасажирського потяга обійшлося без постраждалих, лише одна жінка порізалася склом, їй надали допомогу на місці. Проте травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Їх доправили до лікарні.
Наразі компанія спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події. Попередньо, вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації, ймовірно БпЛА типу Shahed. Деталі обіцяють повідомити додатково.
Рух деяких поїздів змінено
Через інцидент низка поїздів у понеділок, 22 грудня, будуть курсувати із затримкою від 3 год. Наразі на ділянці відбуваються відновлювальні роботи.
Рейси замість Коростеня будуть перенаправляти через Шепетівку, Козятин і Фастів, мова йде про потяги:
- 45/46 Харків - Ужгород;
- 1/123 Харків - Івано-Франківськ, Ворохта;
- 44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;
- 92 Львів - Київ;
- 30 Ужгород - Київ;
- 8/150 Чернівці - Київ;
- 52 Перемишль - Київ;
- 68/20 Варшава, Холм - Київ;
- 108 Солотвино - Київ.
Тоді як поїзд 98 Ковель - Київ 22 грудня спрямують через Житомир, завдяки чому затримка буде меншою за 3 години.
На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку. Залізничники паралельно працюють над відновленням пошкодженої ділянки та прискоренням поїздів, які змушені слідувати в об’їзд.
Програма УЗ-3000 - новини за темою
Нагадаємо, 1 листопада президент України анонсував запуск програми "УЗ-3000". Вона дозволить кожному українцю безкоштовно проїхати залізницею до 3000 км усередині країни.
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський запевнив, що програма фінансуватиметься за рахунок порожніх місць у непіковий сезон та доходів від преміум-квитків. Ініціатива не стосуватиметься вагонів 1-го класу, СВ і міжнародного сполучення.
Як повідомляв Главред, з 3 грудня можна отримати безкоштовні квитки на поїзди. Програма дозволяє до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км у плацкарті, купе, регіональних потягах і 2 класі Інтерсіті на 24 маршрутах.
Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
