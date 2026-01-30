Основне:
- Між Дніпром та Запоріжжям обмежено рух поїздів
- Заміть поїздів на окремих ділянках будуть їздити підмінні автобуси
- Ворог хоче вибити логістичні шляхи України
Укрзалізниця обмежила рух поїздів між двома великими містами України - Дніпром та Запоріжжям. Як повідомили у компанії, причиною такого рішення стало те, що країна-агресорка Росія атакує залізничну інфраструктуру і ворожі дрони фіксують біля маршрутів курсування поїздів.
На цій ділянці залізничної дороги пошкоджено інфраструктуру, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.
"Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом", - йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця зауважила, що пасажирам слід уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.
"Укрзалізниця продовжує та посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів та відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні", - додали представники компанії.
Противник кинув сили на удари по логістиці
Радник міністра оборони, експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook повідомив, що на ділянці Богуслав-Петропавлівка також фіксуються удари російських БПЛА на Старлінках.
"За добу там десятки ударів, в тому числі по автобусу, який перевозив людей (дивом всі залишилися живі). Все це Рубікон показує на своїх кагалах. Міністерство оборони України реагує миттєво, і міністр особисто взяв під контроль цю проблему... Тактика вибивання шляхів логістики — це класичний метод роботи нашого противника", - наголосив він.
Для чого Росія атакує українські поїзди
Главред писав, що за словами віцепрем'єр-міністра з питань інфраструктури Олексія Кулеби, російські окупанти різко посилили удари по залізничній мережі України, перетворюючи поїзди та машиністів на цілі.
Москва переслідує три стратегічні цілі: зруйнувати логістику на півдні і блокувати шлях товарів до портів, порушити сполучення в прикордонних регіонах - Чернігівській і Сумській областях, а також "знищити все" на Донбасі, де залізниця забезпечує промислові перевезення.
Останні новини Укрзалізниці
Нагадаємо, Главред писав, що Укрзалізниця запровадила платний Wi-Fi у поїзді далекого сполучення. Пасажири можуть скористатися інтернетом за тарифом 120 грн за добу.
Напередодні повідомлялося, що 22 грудня 2025 року неподалік Коростеня Житомирської області вантажний поїзд, що зійшов з рейок, був атакований російським БПЛА типу Shahed.
Раніше стало відомо, що у новому графіку руху на 2026 рік Укрзалізниця вперше запровадила тактовий рух між Києвом та Львовом. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для "позапікового" періоду.
Більше новин:
- Рекордні морози на підході: Житомирську область скує арктичне повітря
- Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України
- РФ подала запит на самовизначення націй Криму і Донбасу: в ООН чітко відповіли
Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред