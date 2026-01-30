У компанії пояснили, чому прийняли таке рішення та які є альтернативні способи переміщення.

Укрзалізниця ввела нові обмеження через безпекову ситуацію між двома містами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/Ukrzaliznytsia

Основне:

Між Дніпром та Запоріжжям обмежено рух поїздів

Заміть поїздів на окремих ділянках будуть їздити підмінні автобуси

Ворог хоче вибити логістичні шляхи України

Укрзалізниця обмежила рух поїздів між двома великими містами України - Дніпром та Запоріжжям. Як повідомили у компанії, причиною такого рішення стало те, що країна-агресорка Росія атакує залізничну інфраструктуру і ворожі дрони фіксують біля маршрутів курсування поїздів.

На цій ділянці залізничної дороги пошкоджено інфраструктуру, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

"Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця зауважила, що пасажирам слід уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.

"Укрзалізниця продовжує та посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів та відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні", - додали представники компанії.

Противник кинув сили на удари по логістиці

Радник міністра оборони, експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook повідомив, що на ділянці Богуслав-Петропавлівка також фіксуються удари російських БПЛА на Старлінках.

"За добу там десятки ударів, в тому числі по автобусу, який перевозив людей (дивом всі залишилися живі). Все це Рубікон показує на своїх кагалах. Міністерство оборони України реагує миттєво, і міністр особисто взяв під контроль цю проблему... Тактика вибивання шляхів логістики — це класичний метод роботи нашого противника", - наголосив він.

Для чого Росія атакує українські поїзди

Главред писав, що за словами віцепрем'єр-міністра з питань інфраструктури Олексія Кулеби, російські окупанти різко посилили удари по залізничній мережі України, перетворюючи поїзди та машиністів на цілі.

Москва переслідує три стратегічні цілі: зруйнувати логістику на півдні і блокувати шлях товарів до портів, порушити сполучення в прикордонних регіонах - Чернігівській і Сумській областях, а також "знищити все" на Донбасі, де залізниця забезпечує промислові перевезення.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

