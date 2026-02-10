Може померти: мовчун Ігор Ніколаєв зважився на відчайдушний крок

Ігоря Ніколаєва просто благають скасувати концерти, бо це може погано закінчитися для нього.

Ігор Ніколаєв ризикує своїм здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ігор Ніколаєв

Яке рішення прийняв російський виконавець

Чому воно небезпечне для його життя

Російський композитор і співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, може померти в будь-яку хвилину.

Як пишуть російські пропагандисти, артист, який переніс три інфаркти, стентування і складне коронарне шунтування, оголосив про повернення до активної гастрольної діяльності. Однак лікарі благають співака не робити цього, оскільки він може померти в будь-який момент.

Ігор Ніколаєв хворий / фото: t.me, Ігор Ніколаєв

"Ризик раптової зупинки серця в умовах гастрольного стресу, постійних переїздів і сценічного світла залишається вкрай високим: "Зірку попереджали, що смерть може настати в будь-яку секунду", - пишуть РосЗМІ.

Також стало відомо про те, що дружина Ніколаєва Юлія Проскурякова не приховує свого страху. Раніше вона говорила, що божеволіла від переживань, поки Ніколаєв відновлювався після реанімації в 2023 році, а зараз продовжує молитися за його здоров'я.

Юлія Проскурякова та Ігор Ніколаєв разом багато років / фото: instagram.com, Юлія Проскурякова

Ігор Ніколаєв про війну в Україні

Відкрито російський співак і композитор Ігор Ніколаєв не говорив про військове вторгнення Росії в Україну. За чутками, артист живе в Європі. Ні "за", ні "проти" від нього не звучало. Він продовжує зберігати мовчання.

Про особу: Ігор Ніколаєв Ігор Ніколаєв — радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв вважає за краще мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив з Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

