Може померти: мовчун Ігор Ніколаєв зважився на відчайдушний крок

- Яке рішення прийняв російський виконавець
- Чому воно небезпечне для його життя
Російський композитор і співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, може померти в будь-яку хвилину.
Як пишуть російські пропагандисти, артист, який переніс три інфаркти, стентування і складне коронарне шунтування, оголосив про повернення до активної гастрольної діяльності. Однак лікарі благають співака не робити цього, оскільки він може померти в будь-який момент.
"Ризик раптової зупинки серця в умовах гастрольного стресу, постійних переїздів і сценічного світла залишається вкрай високим: "Зірку попереджали, що смерть може настати в будь-яку секунду", - пишуть РосЗМІ.
Також стало відомо про те, що дружина Ніколаєва Юлія Проскурякова не приховує свого страху. Раніше вона говорила, що божеволіла від переживань, поки Ніколаєв відновлювався після реанімації в 2023 році, а зараз продовжує молитися за його здоров'я.
Ігор Ніколаєв про війну в Україні
Відкрито російський співак і композитор Ігор Ніколаєв не говорив про військове вторгнення Росії в Україну. За чутками, артист живе в Європі. Ні "за", ні "проти" від нього не звучало. Він продовжує зберігати мовчання.
Про особу: Ігор Ніколаєв
Ігор Ніколаєв — радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).
З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв вважає за краще мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив з Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.
