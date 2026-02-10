Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку - деталі

В міністерстві хочуть досягти справедливості, прогнозованості і гарантій для захисників України.

Федоров повідомив про доопрацювання важливого законопроєкту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Федоров:

Міноборони доопрацювало законопроєкт щодо відстрочки за "Контрактом 18-24"

Цього тижня в ВРУ пройде голосування за прийняття законопроєкту

Військовослужбовці за "Контрактом 18–24" мають отримати обовʼязкове право на відстрочку. Про це сьогодні, 10 лютого, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, важливою частиною цього контракту для військових є можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби. Тому команда Міноборони разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт.

Цього тижня його знову подадуть на голосування до Верховної Ради. Міноборони розраховує на підтримку нардепів, адже такі інструменти підвищують довіру до системи комплектування та держави, допомагають будувати сучасну професійну армію, де служба — це усвідомлений вибір.

"Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки", - наголосив Федоров.

Контракт 18-24 / Інфографіка: Главред

Чи можуть українців мобілізувати, якщо в них зникла відстрочка в Резерв+

Главред писав, що за словами адвоката Катерини Аніщенко, відсутність відстрочки може стати підставою для мобілізації. Якщо у людини є документи на підтвердження можливості отримати відстрочку, але вона не "підтягнулася", то в ідеальному варіанті таку людину відпустять додому з повісткою про те, в яку дату потрібно з'явитися. Тобто під підпис.

Аніщенко додала, що судова практика показує: якщо у людини є право на відстрочку, але громадянин не подав відповідну заяву, це виключно відповідальність самого військовозобов'язаного.

Відстрочка від мобілізації в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні планують скасувати відстрочки для чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту. У Верховній Раді готують відповідний законопроект.

Раніше повідомлялося, що в Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без будь-яких заяв.

Напередодні Міністерство оборони повідомило про розширення можливостей застосунку "Резерв+": тепер військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від служби, якщо їхній батько або мати має інвалідність I чи II групи.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України.

