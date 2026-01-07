Рус
Укрзалізниця запустила платний Wi-Fi у поїздах - скільки коштує і як підключитися

Руслана Заклінська
7 січня 2026, 12:59
333
УЗ розпочала пілотний проєкт із впровадження Wi-Fi у поїздах далекого сполучення.
Укрзалізниця запустила платний Wi-Fi у поїздах - скільки коштує і як підключитися
Укрзалізниця запустила платний Wi-Fi у поїздах / Колаж: Главред, фото: freepik.com, t.me/UkrzalInfo

Головне:

  • Укрзалізниця запустила платний Wi-Fi
  • Наразі він діє у поїзді далекого сполучення №95/96 "Гуцульщина" Київ-Рахів
  • Перші 10 хвилин - безкоштовно, а повний доступ коштує 120 грн

Укрзалізниця запровадила платний Wi-Fi у поїзді далекого сполучення. Пасажири можуть скористатися інтернетом за тарифом 120 грн за добу. Про це повідомила Укрзалізниця.

Відтепер доступ до мережі з'явився у вагонах поїзда "Гуцульщина" №95/96, що курсує між Києвом та Раховом. Залізничники пропонують пасажирам гнучкі умови доступу, щоб кожен міг обрати варіант під свої потреби.

відео дня

Перші 10 хвилин доступу надаються безоплатно. Як зазначили в Укрзалізнці, цього достатньо, щоб надіслати термінові повідомлення.

Водночас повноцінний доступ на добу коштує 120 грн. Перші 5 ГБ надаються без жодних обмежень за швидкістю. Оплатити послугу можна онлайн безпосередньо у вагоні через Apple Pay, Google Pay або будь-якою банківською карткою.

Стабільний зв'язок забезпечується терміналами Starlink. Раніше цю технологію випробували на дипломатичних рейсах, де вона довела свою надійність у складних польових умовах.

"Вагони "Гуцульщини" обладнані партнером без залучення інвестицій з боку УЗ. Якщо проєкт матиме стабільний попит, Укрзалізниця масштабуватиме його на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги. Цей проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України", - додали в Укрзалізниці.

Наразі швидкісний інтернет вже постійно працює у всіх 16 поїздах "Інтерсіті+".

Нагадаємо, Укрзалізниця планує запровадити валідацію пасажирів через застосунок "Дія" на внутрішніх рейсах під час новорічних свят. Такпланюють боротися з дефіцитом квитків і спекуляціями, як це вже працює на міжнародних поїздах.

Також в Україні 3 грудня стартувала пілотна програма "3000 км Україною" від Укрзалізниці. За першу годину понад 30 тисяч українців скористалися нею.

Як повідомляв Главред, Укрзалізниця тимчасово змінила розклад. Продаж квитків на низку рейсів відновлять 8 січня, а стабільний графік почне діяти з 22 січня.

Про джерело: Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Укрзалізниця Wi-Fi новини України Укрзалізниця новини безлімітний інтернет
