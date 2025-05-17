'Влаштувати Армагеддон': експерт про переговори з РФ 'добрим словом і пістолетом'

Мета диктатора Володимира Путіна - максимальне затягування переговорів, вважає Тарас Загородній.

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Головне із заяв Загороднього:

Мета Путіна - максимальне затягування переговорів

Позиція Китаю дає можливість Росії далі воювати

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, з яких позицій краще вести переговори з представниками країни-агресора РФ.

"Найкраще було б у цей день (переговорів, - ред.) оголосити про блокаду портів Новоросійська, влаштувати Армагедон у російському повітряному просторі та перекрити Росії аеропорти", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт вважає, що тільки такі події сформували б реальну позицію, оскільки "добрим словом і пістолетом ми доб'ємося більше, ніж просто добрим словом".

"По-іншому з Росією розмовляти безглуздо. А від "орлів", які обіцяли ввести "пекельні санкції" проти Росії, потрібно вимагати цих санкцій", - вважає він.

Співрозмовник вважає, що мета диктатора Володимира Путіна - максимальне затягування переговорів, які ні до чого не приведуть.

"Путін упевнений, що російський наступ увінчається успіхом, що російські війська прорвуть фронт тощо. Плюс позиція Китаю дає можливість Росії далі воювати. Ймовірно, коли Сі Цзіньпін приїжджав до Москви на парад 9 травня, він дав Путіну сигнал про підтримку. Адже китайці можуть зупинити війну, перекривши постачання озброєнь для Росії з КНДР, припинивши купувати російську нафту тощо. У Китаю є всі важелі тиску на Росію, але, судячи з усього, китайців поки що все влаштовує", - додав Загородній.

Раніше повідомлялося про те, чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі. Російські вимоги вийшли далеко за рамки.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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