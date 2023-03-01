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Влаштовують побоїща і носять павуків: в Україні масово поширюється небезпечний рух ПВК Редан

1 березня 2023, 21:14
Молодіжний рух ПВК Редан серед підлітків і любителів аніме почав набирати неймовірних масштабів. Як дізнатися, що ваша дитина складається до ПВК Редан?
ПВК Редан що потрібно знати
ПВК Редан що потрібно знати / скріншот, Нацполіція

З 26 лютого в різних містах України почали відбуватися заворушення з підлітками, які опинилися в русі ПВК Редан.

ПВК Редан - це не військова компанія, а неформали, шанувальники аніме. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів. Молоді люди одягаються в футболки із зображенням павуків і цифри 4, що є відображенням до аніме Hunter X Hunter.

Очолює цей рух хлопець на ім'я Алі - це гравець в Dota 2 і Counter-Strike. Відомо про нього досить мало.

відео дня

Де відбуваються зіткнення шанувальників аніме

Відбувалися вони у великих ТРЦ, все знімається на відео і викладається в Мережу. А наприкінці лютого щось подібне почало відбуватися в містах України.

Перші відео з'явилися в TikTok. На них видно, як група підлітків біжить кудись. У поліції вже стали розбиратися з цим рухом.

ПВК Редан прийшов з Росії

У Росії ПВК Редан вже прославилася зіткненнями з футбольними фанатами в ТЦ і на вулиці в різних містах.

Зокрема в Москві в авіапарку зібралися сотні людей, які влаштували масову бійку. Силовики затримали 30 осіб. Однак підлітків це не зупинило.

ПВК Редан дістався до України

Наприкінці лютого підлітковий рух ПВК Редане дістався України. Поліція фіксувала сутички в Харкові, Києві, Закарпатті, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі та Полтаві.

У Харкові поліція встановила молодих людей, які могли брати участь у такій бійці. Всього їх 245, з них 215 неповнолітні, є троє раніше судимих. У них вилучено 17 ножів і кастетів, також газові балончики. На батьків складені протоколи. Дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч.1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення), ч. 2 ст. 304 КК України (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність).

ПВК Реданк

В Ужгороді, Мукачеві в Закарпатській області також були помічені групи підлітків до 10 осіб.

ПВК Редан - прояв російської пропаганди?

Представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що зараз основна мета зрозуміти, чи дійсно РФ причетна до нагнітання і популяризації цього руху в Україні.

"Близько тижня тому такі заворушення і масові бійки відбувалися в Росії. Тобто ми зараз не стверджуємо, але можлива причетність Росії, оскільки російські спецслужби відстежують ці нові актуальні напрямки, які можна використовувати в своїх інтересах. Тому вони могли через соцмережі створювати групи в Телеграм-каналах, накручувати передплатників, розкручувати ці канали, чати, щоб підбурювати осіб, які органічно цікавляться цією діяльністю, до будь-яких конфліктів", – говорить він.

ПВК Редан
ПВК Редан / Нацполіція

Що важливо знати батькам про ПВК Редан

Поліцейські ще раз закликають батьків спілкуватися з дітьми, звертати увагу на їх поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля.

"Необхідно уважно ставитися до своїх дітей, стежити за їх активністю в соцмережах, говорити з дітьми про це, не замовчувати, а навпаки пояснювати, що це і чому це погано", – говорить речник поліції Закарпатської області Ганна Дан.

Шанувальники цієї субкультури носять довге волосся, просторі чорні светри, футболки, картаті штани, часто у них на одязі зображений павук.

Як дізнатися, що ваша дитина складається в ПВК Редан

ПВК Редан
Як дізнатися, що ваша дитина перебуває в ПВК Редан / Нацполіція

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глава Нацполиции ПВК Редан
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