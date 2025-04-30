Добровільне повернення із СЗЧ: у Раді оголосили про нові терміни

Відомі основні положення законопроекту.

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Терміни добровільного повернення із СЗЧ / колаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, ua.depositphotos.com

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Термін добровільного повернення військових після СЗЧ продовжено

Військовослужбовці можуть повернутись до 30 серпня 2025 року

Військові можуть продовжити службу, навіть якщо щодо них відкрито кримінальну справу

Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За його інформацією, 30 квітня у Верховній раді продовжили термін добровільного повернення військових із СЗЧ, підтримавши законопроєкт №13177.

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"По факту продовжили (народні депутати – ред.) строк добровільного повернення (з СЗЧ – ред.) до 30 серпня 2025 року. За основу та в цілому – 282", - йдеться в повідомленні.

Железняк також розповів про основні положення законопроєкту:

Поки триває воєнний стан, служба військових, які самовільно залишили частину, формально не припиняється. Але якщо вони не повернуться до моменту завершення воєнного стану, то служба вважається призупиненою наступного дня після його завершення.

Час їхньої відсутності не враховується у вислугу років, і в цей період виплати, забезпечення та пільги їм не надаються (це доповнення вніс Комітет до законопроєкту).

Можливість добровільно повернутись до служби діє до 30 серпня 2025 року. Після повернення відновлюються всі пільги та соціальні гарантії, передбачені законом.

Військові, які повернулись, можуть продовжити службу, навіть якщо щодо них відкрито кримінальну справу – за рішенням командира.

Якщо служба призупинена або військовий самовільно залишив частину чи дезертував під час воєнного стану, він та його родина втрачають право на пільги й компенсації на цей період.

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що реалії сьогодення вказують на неминучість мобілізації 18-річних до лав Збройних Сил України.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що потреби у мобілізації в Україні можуть залежати від масштабів наступу окупантів.

Крім того, Кабінет Міністрів України 4 квітня 2025 року прийняв зміни до законодавства щодо нових правил мобілізації, що стосуються студентів і викладачів. Нові норми мають на меті уточнити перелік категорій, що мають право на відстрочку від призову, а також чіткіше врегулювати питання бронювання викладачів, які беруть участь у забезпеченні освітнього процесу.

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Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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