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Спростили бронювання від мобілізації для співробітників оборонних фірм: що змінилося

Дмитро Відоменко
21 лютого 2024, 15:00
Чиновники заявили, що зараз мова йде про два варіанти бронювання співробітників фірм ОПК – від 50% військовозобов'язаних працівників і до 50% включно.
бронь від мобілізації
Бронювання від мобілізації для співробітників оборонних фірм спрощена / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні правила бронювання працівників оборонних підприємств тепер спрощені. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Як кажуть чиновники, компаніям, які працюють на потреби армії, запропоновано два варіанти бронювання.

Варіант 1. Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.

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Сюди входять ті підприємства, установи та організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують і ремонтують військову і спеціальну техніку і запчастини до неї, виробляють боєприпаси та інші продукти оборонного призначення.

Крім того, підприємство повинно бути на стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту.

Далі - понад 50% їх загального обсягу виробництва складають товари, роботи та послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Варіант 2. До 50% військовозобов'язаних працівників (включно)

Йдеться про підприємства, які працюють у сфері промисловості, літакобудівної галузі та сфері космічної діяльності. Також вони повинні відповідати трьом з п'яти зазначених критеріїв.

Підприємство повинно бути на стадії виконання контракту з державним замовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту.

Понад 50% загального обсягу виробництва - товари, роботи та послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Далі - підприємство має бути включено до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів. Крім того, воно повинно брати участь в реалізації завдань і заходів, які передбачені держпрограмами в літакобудівній галузі та сфері космічної діяльності.

В кінцевому підсумку, таке підприємство повинно виробляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств обороно-промислового комплексу.

Мобілізація в Україні та виїзд за кордон

Раніше Главред повідомляв, що в Раді розглядають варіант "платного" бронювання від мобілізації для фізичних осіб-підприємців. Відповідний щомісячний платіж пропонується зробити не нижче 40 тисяч гривень.

Жінки, у яких є медичне або фармацевтичну освіту, були зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на сьогоднішній день фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".

Зазначимо, у Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків.

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мобілізація мобілізація в армію війна Росії та України
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