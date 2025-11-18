До сотні Rafale для України: Франція готова, але на шляху є перепона – WSJ

Україна планує масштабні закупівлі Rafale та Gripen для створення потужного парку винищувачів.

Україна замовляє Rafale та Gripen / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Експерти сумніваються у фінансуванні угоди та доцільності витрат

Французькі чиновники наполягають на довгостроковій стратегії ЄС

"Ви маєте рацію, якщо інтерпретуєте це в політичному контексті" – Нік Каннінгем

Франція розробляє план зміцнення повітряних сил України на наступне десятиліття, який передбачає виробництво нових винищувачів та систем протиповітряної оборони. Проте видання The Wall Street Journal зазначає, що наразі не вирішено, хто профінансує цю програму.

Візит Зеленського до Парижа та масштабні закупівлі

У понеділок, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав Париж, щоб підписати угоду про придбання французької зброї. Київ планує витратити мільярди на різні види озброєння: від безпілотників та керованих бомб до систем протиракетної оборони Samp/T і до 100 винищувачів Rafale.

Якщо угода буде реалізована, а також буде враховано плани України придбати до 150 літаків Gripen у Швеції, країна зможе створити найбільший парк винищувачів у Європі поза межами Росії.

Сумніви аналітиків

Аналітики з оборонної сфери висловлюють сумніви, чи відповідають великі витрати на винищувачі реальним потребам України на полі бою та фінансовим можливостям європейських союзників. Видання припускає, що ні Київ, ні Париж наразі не мають коштів для виробництва цих літаків. Представники ЄС не виключають, що вже навесні Україна може залишитися без фінансування.

Водночас прагнення Зеленського придбати французьку та шведську зброю підкреслює намір України шукати альтернативи США для майбутніх потреб у військовому обладнанні.

Хоча система протиракетної оборони Patriot успішно застосовується в Україні, Київ прагне отримати європейський еквівалент — Samp/T, поставки якого до Франції та Італії заплановані на початок наступного року.

Французькі чиновники наполягають, щоб ЄС розробив довгострокову стратегію фінансування оборонного потенціалу України. Наразі розглядається варіант надання Україні позики в розмірі 183 млрд євро з арештованих російських активів, що зберігаються у Бельгії. Однак не всі країни ЄС підтримують використання цих коштів через можливі політичні та юридичні ризики.

Винищувач Rafale / Інфографіка: Главред

Політичний контекст та стратегічні міркування

Аналітик з оборони Нік Каннінгем прокоментував:

"Ви маєте рацію, якщо інтерпретуєте це в політичному контексті. Проте чим ближче ви до Росії, тим більше обладнання вам потрібно".

Проблеми виробництва Rafale та часові рамки

Дослідник Французького інституту міжнародних відносин Лео Перія-Пегне попередив про можливі труднощі у виробництві 100 літаків Rafale протягом наступного десятиліття:"Наразі це лише порожні слова". За його словами, на виробництво одного літака Rafale йде близько двох-трьох років, а компанія Dassault Aviation вже має 233 замовлення на наступні п’ять років.

Експертна оцінка бойових можливостей Rafale

Полковник запасу та військовий експерт Олег Жданов вказує, що винищувач Rafale має суттєві обмеження у бойових можливостях через застарілі системи управління та навігації. За його словами, французькі системи не входять до числа найкращих у світі.

"Системи навігації Ізраїлю сьогодні визнають найефективнішими: їх навіть використовують США на власних літаках. У Rafale дальність ураження цілі ракетами "повітря-земля" обмежена 50–70 км, тоді як ізраїльський F-16 – до 110 км, а F-35 бачить ціль на відстані 200 км. Ворожий пілот може навіть не помітити, що він уже під радаром F-35, і отримати удар ще до наближення до безпечної дистанції", – пояснює Жданов.

Експерт додає, що модернізація Rafale та встановлення сучасніших навігаційних систем лише підвищують і без того високу вартість літака, при цьому не роблячи його лідером серед сучасних винищувачів.

Літаки та зброя для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна підписала угоду зі Швецією про придбання від 100 до 150 багатоцільових винищувачів Gripen. Президент Зеленський і прем'єр Швеції Крістерссон домовилися про наміри постачання літаків, які дозволять зміцнити повітряні сили України.

Крім того, Україна та Франція підписали історичну угоду, у межах якої отримає системи ППО SAMP/T, розробка якої ще триває. Про це розповіли президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу.

Нагадаємо, що остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп "почув" запит України, однак стурбований питаннями безпеки США.

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

