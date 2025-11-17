Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося

Усик звільнив титул WBO і скасував поєдинок з обов’язковим претендентом Фабіо Вордлі.

Британський боксер отримує статус повноцінного чемпіона після рішення Усика / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик офіційно звільнив титул чемпіона світу за версією WBO. Причини рішення організація не уточнює.

У соціальних мережах WBO повідомляє, що Усик провів переговори з представниками організації, під час яких було ухвалено спільне рішення про звільнення чемпіонського поясу.

"WBO вшановує історичну кар'єру Усика та називає це шанобливою паузою, а не прощанням" – йдеться у заяві організації.

Черговий поєдинок Усика мав відбутися з обов'язковим претендентом WBO, однак його відклали через травму чинного чемпіона. У серії боїв за тимчасовий пояс британський боксер Фабіо Вордлі переміг новозеландця Джозефа Паркера та отримав статус першого претендента.

Проте після звільнення Усиком титулу, бій Вордлі з українцем не відбудеться, а британець має отримати статус повноцінного чемпіона WBO.

Позиція Усика та перспективи бою – думка експерта

Як писав Главред, після перемоги над Даніелем Дюбуа українському боксеру Олександру Усику доведеться захищати пояс WBO проти обов’язкового претендента, Фабіо Вордлі. Проте, за інформацією інсайдерів, Усика цей поєдинок цікавить не надто.

Промоутер Едді Хірн, який коментує перспективи бою, вважає, що зустріч у рідному Іпсвічі для Вордлі навряд чи відбудеться. На його думку, український чемпіон погодиться на бій лише за значний гонорар, що робить організацію очного поєдинку складною.

"Усик розгляне поєдинок лише за умов відповідного фінансового винагородження, тому бій з Вордлі у Великій Британії виглядає малоймовірним" – підкреслив Хірн, коментуючи плани обох боксерів.

Як повідомляв Главред, Олександр Усик у липні вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Після перемоги над Даніелем Дюбуа українцю доведеться захищати пояс WBO проти обов'язкового претендента. Ним став Фабіо Вордлі, однак, за інформацією інсайдерів, Усика цей бій не надто цікавить.

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

