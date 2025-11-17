Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося

Руслан Іваненко
17 листопада 2025, 22:21оновлено 17 листопада, 23:16
215
Усик звільнив титул WBO і скасував поєдинок з обов’язковим претендентом Фабіо Вордлі.
Усик, бокс
Британський боксер отримує статус повноцінного чемпіона після рішення Усика / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Коротко:

  • Усик звільнив титул WBO
  • Бій з Вордлі після цього скасовано
  • Френк Уоррен підтвердив зміну статусу Вордлі

Український боксер Олександр Усик офіційно звільнив титул чемпіона світу за версією WBO. Причини рішення організація не уточнює.

У соціальних мережах WBO повідомляє, що Усик провів переговори з представниками організації, під час яких було ухвалено спільне рішення про звільнення чемпіонського поясу.

відео дня

"WBO вшановує історичну кар'єру Усика та називає це шанобливою паузою, а не прощанням" – йдеться у заяві організації.

Черговий поєдинок Усика мав відбутися з обов'язковим претендентом WBO, однак його відклали через травму чинного чемпіона. У серії боїв за тимчасовий пояс британський боксер Фабіо Вордлі переміг новозеландця Джозефа Паркера та отримав статус першого претендента.

Проте після звільнення Усиком титулу, бій Вордлі з українцем не відбудеться, а британець має отримати статус повноцінного чемпіона WBO.

Позиція Усика та перспективи бою – думка експерта

Як писав Главред, після перемоги над Даніелем Дюбуа українському боксеру Олександру Усику доведеться захищати пояс WBO проти обов’язкового претендента, Фабіо Вордлі. Проте, за інформацією інсайдерів, Усика цей поєдинок цікавить не надто.

Промоутер Едді Хірн, який коментує перспективи бою, вважає, що зустріч у рідному Іпсвічі для Вордлі навряд чи відбудеться. На його думку, український чемпіон погодиться на бій лише за значний гонорар, що робить організацію очного поєдинку складною.

"Усик розгляне поєдинок лише за умов відповідного фінансового винагородження, тому бій з Вордлі у Великій Британії виглядає малоймовірним" – підкреслив Хірн, коментуючи плани обох боксерів.

Останні новини спорту

Як повідомляв Главред, Олександр Усик у липні вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Після перемоги над Даніелем Дюбуа українцю доведеться захищати пояс WBO проти обов'язкового претендента. Ним став Фабіо Вордлі, однак, за інформацією інсайдерів, Усика цей бій не надто цікавить.

Нагадаємо, що збірна України здобула перемогу в Ісландії та випередила суперника на три очки. Завдяки цьому "синьо-жовті" повернулися на другу сходинку турнірної таблиці з десятьма очками та забезпечили собі вихід у плейоф чемпіонату світу-2026.

Крім того, півзахисник "Динамо" та національної збірної України Володимир Бражко може залишити київський клуб уже під час зимового трансферного періоду. Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Читайте також:

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик новини спорту Новини боксу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атакують з кількох напрямків: РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи

Атакують з кількох напрямків: РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи

22:48Війна
Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося

Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося

22:21Спорт
"Заклали вибухівку": в Росії заявили про замах на Сергія Шойгу, що відомо

"Заклали вибухівку": в Росії заявили про замах на Сергія Шойгу, що відомо

22:00Світ
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали вночі ставити миску з сіллю на підвіконня - для чого

Українців закликали вночі ставити миску з сіллю на підвіконня - для чого

Китайський гороскоп на завтра 18 листопада: Коням - занепокоєння, Свиням - страх

Китайський гороскоп на завтра 18 листопада: Коням - занепокоєння, Свиням - страх

Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

23:55

Коли провітрювати дім, щоб не з’являлась цвіль та конденсат: фахівці дали чітку відповідь

22:58

Добриво чи шкода: що робити з опалим листям горіха восени

22:48

Атакують з кількох напрямків: РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи

22:21

Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося

22:15

"Не буду брехати": Міша Кацурін показав "нетверезе" фото Наді Дорофєєвої

Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля ПономарьовЛавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов
22:00

"Ми вирішили": відома акторка розкрила правду про стосунки з Цимбалюком

22:00

"Заклали вибухівку": в Росії заявили про замах на Сергія Шойгу, що відомоВідео

21:33

Сніг, дощі та шквали: частину регіонів накриє холодний шторм

21:14

Без жодної хімії: найефективніший спосіб, як відмити решітку від витяжки

Реклама
21:14

Оригінальний салат на святковий стіл за кілька хвилин - шикарний рецептВідео

20:51

"Трамп благословив": в США готують рішення, що змусить Путіна припинити війну

20:43

На ключовому напрямку окупанти змінюють напрямок атак: DeepState розкрили деталі

20:33

Що віщує пташка, яка вдарилася у вікно, за народними прикметами

20:25

"Горілка для алкоголіка": Орбан "зірвався" через допомогу ЄС для України

20:19

На авіабазі "Енгельс-2" з'явилося 137 загадкових вантажівок: ЗМІ назвали причину

20:12

Про це знають одиниці: чому часник не пахне до нарізання

19:46

Скло більше не плаче: британський лайфхак, який рятує вікна від запотівання

19:36

Що станеться в разі втрати Покровська: названо головну мету Путіна

19:25

Ідеальний сніданок з яйцями за новим рецептом за 15 хвилин

19:23

"Претендент номер один": хто може замінити Лаврова після відставки, прізвище відоме

Реклама
19:21

Без світла, води та зв’язку: що відомо про критичну ситуацію в одній з областей України

19:12

Вліз у суперечку і "охрестив": де знаходиться село, назву якому дав Іван ФранкоВідео

19:10

Втрати РФ за другий тиждень листопада в цифраПогляд

18:53

Не зогниє та не зморщиться: як зберігати буряк до квітня у міських умовахВідео

18:24

Чому з'являються мішки під очима - вчені вказали на цікавий нюанс

18:15

Ще довше без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 18 листопада

18:03

Літаки вже споряджені ракетами: РФ підготувалася до нового масованого обстрілу

17:55

Як приготувати соковите куряче філе: п'ять секретів смачного м'яса

17:51

Ціни на яйця різко підскочать: українцям назвали нову рекордну вартість

17:39

Росія вибрала новий курс - в Кремлі назвали умови закінчення війни

17:33

Ціни назад уже не відкотяться: українців попередили про новий удар по гаманцях

17:25

Чи перерахують субсидії через "Зимову підтримку": офіційне пояснення для українців

17:23

Ще не грудень, а ціни космос: в Україні подорожчали продукти на "Олів'є"

17:17

Євро різко полетіло вниз: новий курс валют на 18 листопада

17:15

"Танці з зірками" повертаються: хто зі українських зірок вийде на паркет шоуВідео

17:00

Потужний захист від балістики: Україна отримає системи ППО з посиленими характеристиками

16:37

Історична угода з Францією підписана - що отримає Україна та коли закінчиться війнаВідео

16:35

Погода на завтра 18 листопада - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

16:31

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

16:31

Жінка купила будинок і знайшла в саду загадкові двері: за ними була шокуюча знахідкаВідео

Реклама
16:27

Гороскоп на грудень 2025: який знак зодіаку отримає великий куш

16:26

Кохання після розлучення: як знайти пару і не втратити себе

16:23

Справжня зима на порозі: коли Україну накриють снігопади та різкі морози

16:19

Умєров нібито відмовився повертатися в Україну: в ЦПД розкрили, де він перебуває

16:16

"Якісні перевзуваки": відомий воїн-артист "пройшовся" по українським співакам

16:11

Як оформити будинок на Новий рік: бюджетні, але трендові ідеї

16:06

Росіяни просунулися на Гуляйпільському напрямку: у DeepState розкрили деталі

16:05

"Росіяни розширили зону контролю": у ЗСУ назвали "найгарячішу" точку фронту

16:03

ЄС розглядає новий варіант підтримки України до €90 млрд - Bloomberg

16:01

Як створити юзернейм у Telegram за кілька кліків: інструкція з фотоФотоВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти