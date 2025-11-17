Рус
Атакують з кількох напрямків: РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи

Юрій Берендій
17 листопада 2025, 22:48оновлено 17 листопада, 23:52
Росія завдала масованого удару дронами-камікадзе по Дніпру, в місті та районі зафіксовано пожежі внаслідок атаки, повідомили в ОВА.
РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Російські окупаційні війська завдали масованого дронового удару по Дніпру. В місті лунають вибухи. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Дніпро під масованою атакою ворожих Шахедів. Прошу перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги", - вказав він.

Станом на 23:11 Гайваненко повідомив про те, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі.

"Деталі з'ясовуємо. Доки ж не нехтуйте правилами безпеки. Загроза зберігається", - попередив він.

Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" повідомляє, що приблизно 15 ворожих Шахедів рухаються до Дніпра з південного заходу, заходячи в місто групами по три.

Жителів Дніпра закликають перебувати у безпечних укриттях протягом найближчої години — очікуються потужні вибухи.Паралельно ще близько 20 "мопедів" прямують північніше Павлограда та через Харківську область у напрямку Самари та Дніпра.

"Разом вже близько 35 мопедів летять до Дніпра. Ще раз нагадую про заходи безпеки для дніпрян і прошу бути в безпечних місцях. Перші мопеди вже в передмісті Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Скільки потрібно часу на відновлення енергетики - думка експерта

Як писав Главред, експерт із міжнародної енергетичної політики та безпеки Михайло Гончар зазначив, що на відновлення української енергетичної інфраструктури, зруйнованої ударами РФ, знадобиться значно більше часу, ніж раніше.

За його словами, ситуація справді критична, однак певні резерви обладнання були створені, а схеми ремонту відпрацьовані. Водночас енергосистема більше не має того запасу потужностей, який існував у минулі роки.

Гончар наголосив, що монтаж нових генерувальних потужностей на ТЕС чи ГЕС — це процес, що триває не тижні чи місяці, а часто розтягується на роки.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська готують нову масштабну атаку по Україні, і підготовка до масованого обстрілу фактично завершена. Про це інформують моніторингові ресурси.

Уночі 17 листопада армія РФ запустила дві ракети по Балаклії Харківської області. У центральній частині міста під удар потрапив житловий район. За словами керівника Балаклійської МВА Віталія Карабанова, ракети впали неподалік багатоповерхівок. Попередньо відомо, що загинули троє людей.

Також,17 листопада, російські сили здійснили масовану атаку дронами по Одещині. Унаслідок ударів загорілися об’єкти портової та енергетичної інфраструктури, вибухи пролунали в кількох населених пунктах. Постраждала одна людина, повідомили в ДСНС.

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
"Росіяни розширили зону контролю": у ЗСУ назвали "найгарячішу" точку фронту

16:03

ЄС розглядає новий варіант підтримки України до €90 млрд - Bloomberg

16:01

Як створити юзернейм у Telegram за кілька кліків: інструкція з фотоФотоВідео

