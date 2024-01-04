Жеребкування і бронювання: експерт оцінив ідеї щодо мобілізації

Мобілізація повинна стосуватися лише тих, хто може принести найбільше користі для українського війська. Натомість тих, хто приносить найбільшу користь економіці, слід бронювати та надавати можливість безперешкодно працювати. Таку позицію в ефірі "КИЇВ24" висловив доктор економічних наук Андрій Длігач, коментуючи пропозицію ексміністра економіки Тимофія Милованова.
"Це має бути ключовою логікою. Все, що стосується справедливості, все робиться заради суспільного блага. А відповідно це передбачає, що нам потрібно вирішити питання з економічною стійкістю і з посиленням наших Збройних сил. І це має бути в балансі. Жеребкування – це спосіб уникнути відповідальності, відійти від правильного ухвалення рішення, яке б дозволило цей баланс тримати", - сказав Длігач.
Експерт вважає, що жеребкування – це спроба уникнути відповідальності і відступ від необхідного балансу між економічною стійкістю та підсиленням Збройних сил.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, колишній міністр економіки Тимофій Милованов висловив ідею проводити мобілізацію через лотерею або жеребкування. Він пропонує вибирати випадковим чином день і місяць народження, за якими визначатимуться особи для призову до Збройних сил.
Як повідомляв Главред, міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримали посилення мобілізації на засіданні Комітету ВР з нацбезпеки. Вони готові доопрацювати законопроект, усунувши антиконституційні положення, які викликали критику громадськості.
Крім цього, Залужний виступив проти залучення ув'язнених та судимих до армії. Під час розгляду законопроекту про посилення мобілізації у Комітеті ВР з нацбезпеки, він наголосив, що армія не місце призначення для "поганих людей".
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