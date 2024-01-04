Жеребкування і бронювання: експерт оцінив ідеї щодо мобілізації

Мобілізація має охоплювати тих, хто може найбільше сприяти українській армії.

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Чи можна розглядати жеребкування як метод мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Мобілізація повинна стосуватися лише тих, хто може принести найбільше користі для українського війська. Натомість тих, хто приносить найбільшу користь економіці, слід бронювати та надавати можливість безперешкодно працювати. Таку позицію в ефірі "КИЇВ24" висловив доктор економічних наук Андрій Длігач, коментуючи пропозицію ексміністра економіки Тимофія Милованова.

"Це має бути ключовою логікою. Все, що стосується справедливості, все робиться заради суспільного блага. А відповідно це передбачає, що нам потрібно вирішити питання з економічною стійкістю і з посиленням наших Збройних сил. І це має бути в балансі. Жеребкування – це спосіб уникнути відповідальності, відійти від правильного ухвалення рішення, яке б дозволило цей баланс тримати", - сказав Длігач.

Експерт вважає, що жеребкування – це спроба уникнути відповідальності і відступ від необхідного балансу між економічною стійкістю та підсиленням Збройних сил.

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Мобілізація в Україні

Нагадаємо, колишній міністр економіки Тимофій Милованов висловив ідею проводити мобілізацію через лотерею або жеребкування. Він пропонує вибирати випадковим чином день і місяць народження, за якими визначатимуться особи для призову до Збройних сил.

Як повідомляв Главред, міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримали посилення мобілізації на засіданні Комітету ВР з нацбезпеки. Вони готові доопрацювати законопроект, усунувши антиконституційні положення, які викликали критику громадськості.

Крім цього, Залужний виступив проти залучення ув'язнених та судимих до армії. Під час розгляду законопроекту про посилення мобілізації у Комітеті ВР з нацбезпеки, він наголосив, що армія не місце призначення для "поганих людей".

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